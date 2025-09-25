Ріанна показала щемкі фото новонародженої донечки — як назвали маля
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Ріанна показала щемкі фото новонародженої донечки — як назвали маля

Ріанна
Джерело:  online.ua

Відома барбадоська співачка, володарка восьми "Греммі" та 18-ти нагород Billboard Music Awards Ріанна втретє стала мамою.

Головні тези:

  • Ріанна стала мамою втретє та показала фото новонародженої доньки Рокі Айріш Маєрс.
  • Фото з донькою Ріанни вже зібрало майже 9 мільйонів лайків у мережі.
  • Співачка перебуває у стосунках з репером A$AP Rocky та вже має двох синів.

Ріанна показала щемкі фото з новонародженою донечкою

Радісною новиною артистка поділилася у своєму Instagram.

Ріанна зазначила, що народила дитину ще 13 вересня, однак лише зараз вирішила розповісти про це публічно.

Також зірка показала перше фото з донькою та розсекретила її ім'я.

Рокі Айріш Маєрс. 13 вересня 2025.

Ріанна

Ріанна

Співачка

До речі, це фото вже зібрало майже 9 мільйонів лайків в мережі.

Ріанна з донечкою

Артистка перебуває у стосунках із репером A$AP Rocky. У 2022 році пара вперше стала батьками. У них народився син Ноа. А вже через рік Ріанна заявила про свою другу вагітність. У серпні 2023-го вона народила сина Ріота.

А от про третю вагітность зірка вирішила розповісти на Met Gala 2025. У травні цього року вона з'явилася на заході у строгому костюмі з піджаком, крізь який був помітний її кругленький животик.

