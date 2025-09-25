Рианна показала щемящие фото новорожденной дочери — как назвали малышку

Известная барбадосская певица, обладательница восьми "Грэмми" и 18 наград Billboard Music Awards Рианна в третий раз стала мамой.
Главные тезисы
- Рианна в третий раз стала мамой и показала фото своей новорожденной дочери Роки Айриш Майерс, которое уже собрало множество лайков в сети.
- Певица находится в отношениях с рэпером A$AP Rocky и ранее стала мамой двух сыновей: Ноа и Риота.
Рианна показала щемящие фото с новорожденной дочерью
Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram.
Рианна отметила, что родила ребенка еще 13 сентября, однако только сейчас решила рассказать об этом публично.
Также звезда показала первое фото с дочерью и рассекретила ее имя.
Кстати, это фото уже собрало около 9 миллионов лайков в сети.
Артистка находится в отношениях с рэпером A$AP Rocky. В 2022 году пара впервые стала родителями. У них родился сын Ноа. А уже через год Рианна заявила о своей второй беременности. В августе 2023 года она родила сына Риота.
А вот о третьей беременности звезда решила рассказать на Met Gala 2025. В мае этого года она появилась на закате в строгом костюме с пиджаком, сквозь который был заметен ее кругленький животик.
