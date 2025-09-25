Рианна показала щемящие фото новорожденной дочери — как назвали малышку

Известная барбадосская певица, обладательница восьми "Грэмми" и 18 наград Billboard Music Awards Рианна в третий раз стала мамой.

Рианна показала щемящие фото с новорожденной дочерью

Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram.

Рианна отметила, что родила ребенка еще 13 сентября, однако только сейчас решила рассказать об этом публично.

Также звезда показала первое фото с дочерью и рассекретила ее имя.

Роки Айриш Майерс. 13 сентября 2025 года. Рианна Певица

Кстати, это фото уже собрало около 9 миллионов лайков в сети.

Рианна с дочерью

Артистка находится в отношениях с рэпером A$AP Rocky. В 2022 году пара впервые стала родителями. У них родился сын Ноа. А уже через год Рианна заявила о своей второй беременности. В августе 2023 года она родила сына Риота.