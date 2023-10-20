Римські канікули. Моніка Беллуччі та Тім Бертон більше не приховують почуттів

Моніка Беллуччі та Тім Бертон прийшли на прем’єру Diabolik Chi Sei на 18-му Римському кінофестивалі разом, більше не приховуючи почуттів.

Беллуччі та Бертон офіційно вийшли у світ

Італійська акторка і модель Моніка Беллуччі та режисер "Бітлджуса" і "Венздей" Тім Бертон уперше зʼявились на червоному хіднику разом, тримаючись за руки

Про це пише Daily Mail.

59-річна італійська акторка Моніка Беллуччі та 65-річний культовий кінорежисер Тім Бертон прийшли на прем’єру Diabolik Chi Sei на 18-му Римському кінофестивалі.

Моніка була у темно-сірій сукні в підлогу, прикрашеній декольте хрест-навхрест, у руці вона тримала маленьку сумочку. Зірка тримала за руку Тіма Бертона.

Беллуччі знялась у його фільмі "Бітлджус 2". Говорячи про його роботу, вона зазначила:

Мені подобається цей світ мрій, де монстри добрі, ніби ми можемо перетворити наші темні аспекти на щось яскраве, щось, що пробачає. Про це багато говорять у фільмах Тіма Бертона. Поширити

Моніка та Тім вперше зустрілися 16 років тому, але, як кажуть, почали зустрічатися після того, як побачили один одного на кінофестивалі Люм’єр у Ліоні в жовтні.

У лютому цього року ЗМІ повідомили, що Тім Бертон і Моніка Беллуччі почали зустрічатись у жовтні 2022 року. Тоді ж, у лютому, пару заскочили за поцілунком. У червні Беллуччі заявила, що любить Бертона.

Барбі та Кен знову разом

Актори Марго Роббі та Раян Гослінг, які виконали головні ролі в популярному фільмі "Барбі", возз'єднаються на зйомках приквела стрічки "Одинадцять друзів Оушена"

33-річна австралійська акторка і продюсерка Марго Роббі, яка зіграла роль Барбі в однойменному фільмі Ґрети Ґервіґ, та 42-річний виконавець ролі Кена, канадський актор Раян Гослінг зʼявляться разом у майбутньому фільмі "Одинадцять друзів Оушена".

Вони чудові разом. Чим більше спільних проєктів – навіть окрім тих, що ми будемо робити - тим краще, – сказав продюсер Джосі Макнамара. Поширити

Джосі Макнамара є співзасновником компанії LuckyChap Entertainment. Іншими співзасновниками є сама Марго Роббі, її чоловік Том Акерлі та Софія Керр. LuckyChap Entertainment спродюсує фільм майбутній фільм "Одинадцять друзів Оушена". Утім подробиці сюжету поки не розкривають.