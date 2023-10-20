Римські канікули. Моніка Беллуччі та Тім Бертон більше не приховують почуттів
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Римські канікули. Моніка Беллуччі та Тім Бертон більше не приховують почуттів

Daily Mail
Моніка Беллуччі та Тім Бертон

Моніка Беллуччі та Тім Бертон прийшли на прем’єру Diabolik Chi Sei на 18-му Римському кінофестивалі разом, більше не приховуючи почуттів.

Беллуччі та Бертон офіційно вийшли у світ

Італійська акторка і модель Моніка Беллуччі та режисер "Бітлджуса" і "Венздей" Тім Бертон уперше зʼявились на червоному хіднику разом, тримаючись за руки

Про це пише Daily Mail.

59-річна італійська акторка Моніка Беллуччі та 65-річний культовий кінорежисер Тім Бертон прийшли на прем’єру Diabolik Chi Sei на 18-му Римському кінофестивалі.

Моніка була у темно-сірій сукні в підлогу, прикрашеній декольте хрест-навхрест, у руці вона тримала маленьку сумочку. Зірка тримала за руку Тіма Бертона.

Беллуччі знялась у його фільмі "Бітлджус 2". Говорячи про його роботу, вона зазначила:

Мені подобається цей світ мрій, де монстри добрі, ніби ми можемо перетворити наші темні аспекти на щось яскраве, щось, що пробачає. Про це багато говорять у фільмах Тіма Бертона.

Моніка та Тім вперше зустрілися 16 років тому, але, як кажуть, почали зустрічатися після того, як побачили один одного на кінофестивалі Люм’єр у Ліоні в жовтні.

У лютому цього року ЗМІ повідомили, що Тім Бертон і Моніка Беллуччі почали зустрічатись у жовтні 2022 року. Тоді ж, у лютому, пару заскочили за поцілунком. У червні Беллуччі заявила, що любить Бертона.

Барбі та Кен знову разом

Актори Марго Роббі та Раян Гослінг, які виконали головні ролі в популярному фільмі "Барбі", возз'єднаються на зйомках приквела стрічки "Одинадцять друзів Оушена"

33-річна австралійська акторка і продюсерка Марго Роббі, яка зіграла роль Барбі в однойменному фільмі Ґрети Ґервіґ, та 42-річний виконавець ролі Кена, канадський актор Раян Гослінг зʼявляться разом у майбутньому фільмі "Одинадцять друзів Оушена".

Вони чудові разом. Чим більше спільних проєктів – навіть окрім тих, що ми будемо робити - тим краще, – сказав продюсер Джосі Макнамара.

Джосі Макнамара є співзасновником компанії LuckyChap Entertainment. Іншими співзасновниками є сама Марго Роббі, її чоловік Том Акерлі та Софія Керр. LuckyChap Entertainment спродюсує фільм майбутній фільм "Одинадцять друзів Оушена". Утім подробиці сюжету поки не розкривають.

Я не можу сказати багато, але я думаю, що ми просто намагаємося зробити все правильно з франшизою. Я був би радий, щоб люди відчули її, коли вона буде готова, – заінтригував Макнамара.

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