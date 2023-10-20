Римские каникулы. Моника Беллуччи и Тим Бертон больше не скрывают чувств

Моника Беллуччи и Тим Бертон пришли на премьеру Diabolik Chi Sei на 18-м Римском кинофестивале вместе, больше не скрывая чувств.

Беллуччи и Бертон официально вышли в свет

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи и режиссер "Битлджуса" и "Венздей" Тим Бертон впервые появились на красном тротуаре вместе, держась за руки

Об этом пишет Daily Mail.

59-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи и 65-летний культовый кинорежиссер Тим Бертон пришли на премьеру Diabolik Chi Sei на 18 Римском кинофестивале.

Моника была в темно-сером платье в пол, украшенном декольте крест-накрест, в руке она держала маленькую сумочку. Звезда держала за руку Тима Бертона.

Беллуччи снялась в его фильме "Битлджус 2". Говоря о его работе, она отметила:

Мне нравится этот мир мечтаний, где монстры хороши, будто мы можем превратить наши темные аспекты в нечто яркое, что-то прощающее. Об этом много говорят в фильмах Тима Бертона. Поделиться

Моника и Тим впервые встретились 16 лет назад, но, как говорится, начали встречаться после увидения друг друга на кинофестивале Люмьер в Лионе в октябре.

В феврале этого года СМИ сообщили, что Тим Бертон и Моника Беллуччи начали встречаться в октябре 2022 года. Тогда же, в феврале, пара заскочили за поцелуем. В июне Беллуччи заявила, что любит Бертона.

Барби и Кен снова вместе

Актеры Марго Робби и Райан Гослинг, исполнившие главные роли в популярном фильме "Барби", воссоединятся на съемках приквела ленты "Одиннадцать друзей Оушена"

33-летняя австралийская актриса и продюсер Марго Робби, сыгравшая роль Барби в одноименном фильме Греты Гервиг, и 42-летний исполнитель роли Кена, канадский актер Райан Гослинг появятся вместе в будущем фильме "Одиннадцать друзей Оушена".

Они великолепны вместе. Чем больше общих проектов – даже кроме тех, что мы будем делать – тем лучше, – сказал продюсер Джоси Макнамара. Поделиться

Джоси Макнамара является соучредителем компании LuckyChap Entertainment. Другими соучредителями являются Марго Робби, ее муж Том Акерли и София Керр. LuckyChap Entertainment спродюсирует фильм предстоящий фильм "Одиннадцать друзей Оушена". Впрочем, подробности сюжета пока не раскрывают.