Росія атакує Львів дронами, вибухи лунають у Вінниці та Тернополі — відео

24 березня російські загарбники завдали ударів по центру Львова, внаслідок чого спалахнув житловий будинок. Згідно з останніми даними, 13 людей поранені. Також гучні вибухи прогриміли у Вінниці та Тернополі — міста атакують ворожі дрони.

Росія одночасно атакує Львів, Вінницю та Тернопіль

Перші вибухи у Львові пролунали близько 16:19. За 10 хвилин міський голова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у центрі.

Усі служби виїхали на місце, — заявив він.

О 16:35 ще один російський шахед летів в напрямку Львова.

Ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини, — заявив Садовий.

Згодом було виявлено третю локацію — на початку вулиці Бандери. Попередньо, це уламки.

Згідно з останніми даними, щонайменше 13 людей поранені.

В Тернополі сталось влучання в адмінбудівлю — про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Про гучні вибухи також заявляють у Вінниці, однак про наслідки російської атаки поки невідомо.

Момент прильоту БПЛА у Івано-Франківську публікують місцеві канали.

Новина доповнюється…