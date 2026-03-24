Росія атакує Львів дронами, вибухи лунають у Вінниці та Тернополі — відео

24 березня російські загарбники завдали ударів по центру Львова, внаслідок чого спалахнув житловий будинок. Згідно з останніми даними, 13 людей поранені. Також гучні вибухи прогриміли у Вінниці та Тернополі — міста атакують ворожі дрони.
Росія одночасно атакує Львів, Вінницю та Тернопіль
Перші вибухи у Львові пролунали близько 16:19. За 10 хвилин міський голова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у центрі.
О 16:35 ще один російський шахед летів в напрямку Львова.
Згодом було виявлено третю локацію — на початку вулиці Бандери. Попередньо, це уламки.
Згідно з останніми даними, щонайменше 13 людей поранені.
В Тернополі сталось влучання в адмінбудівлю — про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Про гучні вибухи також заявляють у Вінниці, однак про наслідки російської атаки поки невідомо.
Момент прильоту БПЛА у Івано-Франківську публікують місцеві канали.
