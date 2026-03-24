Россия атакует Львов дронами, взрывы раздаются в Виннице и Тернополе — видео

24 марта российские захватчики нанесли удары по центру Львова, в результате чего загорелся жилой дом. Согласно последним данным, 7 человек ранены. Также громкие взрывы прогремели в Виннице и Тернополе – города атакуют вражеские дроны.
Главные тезисы
- Россия совершает сразу несколько волн дроновых атак на украинские города.
- В Тернополе произошло попадание в админздание.
Россия одновременно атакует Львов, Винницу и Тернополь
Первые взрывы во Львове прогремели около 16:19. Через 10 минут городской голова Андрей Садовый сообщил, что в результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре.
В 16:35 еще один российский шахед летел в направлении Львова.
Впоследствии была обнаружена третья локация — в начале улицы Бандеры. Предварительно, это обломки.
Согласно последним данным, по меньшей мере 7 человек ранены.
В Тернополе произошло попадание в админздание — об этом сообщают местные СМИ.
О громких взрывах также заявляют в Виннице, однако о последствиях российской атаки пока неизвестно.
Момент прилета БПЛА в Ивано-Франковске публикуют местные каналы.
Новость дополняется…