Відомий італійський співак Аль Бано повідомив, що в Росії готують "концерт миру", який пройде на Червоній площі в Москві в кінці серпня або на початку вересня цього року. Він буде одним із запрошених артистів.

Росія цинічно готує концерт "за мир" на Червоній площі

За словами співака, цю інформацію йому передав його імпресаріо, який раніше організовував його виступи для президента Володимира Путіна.

Я отримав прекрасне повідомлення від людини, яка була моїм імпресаріо в Росії, яка змушувала мене співати чотири рази для Путіна, яка сказала мені: "Готуйся до кінця серпня або початку вересня, тому що ми збираємося зробити концерт на підтримку миру”. Поширити

Він зазначив, що "з новин, які ми всі бачили, про те, що Путін і Трамп розмовляли один з одним, можна зробити висновок, що щось сталося і станеться".

Я кажу вам те, що сказав мені мій імпресаріо, а оскільки він ніколи не помилявся в наших робочих відносинах, то і цього разу все буде так само, — зауважив Аль Бано. — Концерт за мир відбудеться на Червоній площі в Москві. Це чудова новина. Аль Бано Співак

Нагадаємо, що 6 березня 2019 року Міністерство культури України на підставі звернень СБУ та інших державних структур внесло Альбано Каррізі до переліку 147 осіб, які "створюють загрозу нацбезпеці".