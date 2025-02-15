Відомий італійський співак Аль Бано повідомив, що в Росії готують "концерт миру", який пройде на Червоній площі в Москві в кінці серпня або на початку вересня цього року. Він буде одним із запрошених артистів.
Головні тези:
- Росія готує концерт за мир на Червоній площі в Москві за участі італійського співака Аль Бано.
- Імпресаріо співака попередив про плани проведення концерту в кінці серпня або на початку вересня.
- Італійський артист вважає, що зустрічі між Путіним та Трампом можуть вказувати на скорочення напруженості в політичних відносинах.
Росія цинічно готує концерт "за мир" на Червоній площі
За словами співака, цю інформацію йому передав його імпресаріо, який раніше організовував його виступи для президента Володимира Путіна.
Він зазначив, що "з новин, які ми всі бачили, про те, що Путін і Трамп розмовляли один з одним, можна зробити висновок, що щось сталося і станеться".
Нагадаємо, що 6 березня 2019 року Міністерство культури України на підставі звернень СБУ та інших державних структур внесло Альбано Каррізі до переліку 147 осіб, які "створюють загрозу нацбезпеці".
Пізніше він був вилучений зі списку на прохання президента Зеленського.
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