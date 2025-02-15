Россия цинично готовит концерт "за мир" — итальянский певец Аль Бано собрался в Москву
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Россия цинично готовит концерт "за мир" — итальянский певец Аль Бано собрался в Москву

Аль Бано
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Источник:  ANSA

Известный итальянский певец Аль Бано сообщил, что в России готовят "концерт мира", который пройдет на Красной площади в Москве в конце августа или начале сентября этого года. Он будет одним из приглашенных артистов.

Главные тезисы

  • Певец Аль Бано выступит на концерте за мир на Красной площади в Москве в конце августа или начале сентября.
  • Импрессарио певца сообщил о планах проведения мероприятия и намекнул на возможное сокращение напряженности в политических отношениях.
  • Итальянский артист рассматривает встречи Путина и Трампа как позитивный сигнал для прекращения войны.

Россия цинично готовит концерт "за мир" на Красной площади

По словам певца, эту информацию ему передал его импрессарио, ранее организовывавший его выступления для президента Владимира Путина.

Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импрессарио в России, который заставлял меня петь четыре раза для Путина, который сказал мне: "Готовься к концу августа или началу сентября, потому что мы собираемся сделать концерт в поддержку мира".

Он отметил, что "из новостей, которые мы все видели, о том, что Путин и Трамп разговаривали друг с другом, можно заключить, что что-то произошло и произойдет".

Я говорю вам, что сказал мне мой импрессарио, а поскольку он никогда не ошибался в наших рабочих отношениях, то и на этот раз все будет так же, — заметил Аль Бано. — Концерт за мир состоится на Красной площади в Москве. Это отличная новость.

Аль Бано

Аль Бано

Певец

Напомним, что 6 марта 2019 года Министерство культуры Украины на основании обращений СБУ и других государственных структур внесло Альбано Карризи в список 147 человек, которые "создают угрозу нацбезопасности".

Позже он был изъят из списка по просьбе президента Зеленского.

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