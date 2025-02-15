Известный итальянский певец Аль Бано сообщил, что в России готовят "концерт мира", который пройдет на Красной площади в Москве в конце августа или начале сентября этого года. Он будет одним из приглашенных артистов.
Главные тезисы
- Певец Аль Бано выступит на концерте за мир на Красной площади в Москве в конце августа или начале сентября.
- Импрессарио певца сообщил о планах проведения мероприятия и намекнул на возможное сокращение напряженности в политических отношениях.
- Итальянский артист рассматривает встречи Путина и Трампа как позитивный сигнал для прекращения войны.
Россия цинично готовит концерт "за мир" на Красной площади
По словам певца, эту информацию ему передал его импрессарио, ранее организовывавший его выступления для президента Владимира Путина.
Он отметил, что "из новостей, которые мы все видели, о том, что Путин и Трамп разговаривали друг с другом, можно заключить, что что-то произошло и произойдет".
Напомним, что 6 марта 2019 года Министерство культуры Украины на основании обращений СБУ и других государственных структур внесло Альбано Карризи в список 147 человек, которые "создают угрозу нацбезопасности".
Позже он был изъят из списка по просьбе президента Зеленского.
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