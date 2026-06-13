Росія може розмістити ядерний вибуховий пристрій на орбіті Землі — генерал Траут
Категорія
Світ
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Росія може розмістити ядерний вибуховий пристрій на орбіті Землі — генерал Траут

ядерна зброя
Джерело:  Politico

Ядерний вибух у космосі може вивести з ладу до третини супутників на низькій орбіті. Про це каже командувач Космічного командування Бундесверу генерал-майор Міхаель Траут.

Головні тези:

  • Розміщення ядерного вибухового пристрою на орбіті Землі Росією може призвести до виходу з ладу третини супутників на низькій орбіті.
  • Німеччина реагує на загрозу в космосі розвитком космічних систем безпеки, включаючи глушилки, лазери та інспекційні супутники.

Росія планує розмістити ядерну зброю у космосі

Траут оцінив імовірність появи у Росії ядерної зброї в космосі як крайній сценарій ескалації.

На самому верху ескалації існує підозра, що Росія може працювати над технологією розміщення ядерного вибухового пристрою на орбіті.

На запитання, чи вважає він такий сценарій реалістичним, командувач відповів: "Я не можу цього виключити".

За словами Траута, ядерний вибух у космосі не виглядав би як звичайний удар по Землі, однак його наслідки можуть бути руйнівними для сучасних суспільств і військових, які покладаються на супутники для зв'язку, навігації, банківської справи, транспорту, прогнозування погоди та військового цілевказання.

Якщо щось подібне до Starfish Prime станеться сьогодні, до третини всіх супутників на низькій навколоземній орбіті може перестати функціонувати протягом наступних тижнів і місяців, — сказав генерал, маючи на увазі висотне ядерне випробування США 1962 року.

Це, за його словами, загострить проблему космічного сміття та збільшить ризик каскадних зіткнень — так званого ефекту Кесслера.

Цілком можливо, що певні орбітальні висоти більше не будуть придатними для використання протягом десятиліть.

Командувач Бундесверу зазначив, що загрози в космосі "значно розвинулися" за останні роки — від глушіння GPS і лазерів до фізичних атак на супутники.

Електромагнітні перешкоди та лазерні атаки вже є щоденною реальністю на нижчому рівні ескалації.

Найкращим прикладом є глушіння GPS у Балтійському регіоні, — сказав Траут, додавши, що це впливає на цивільну авіацію та морське сполучення.

Реакція Німеччини, за словами Траута, не може бути стриманою.

Бундесвер планує придбати:

  • некінетичні системи, зокрема глушилки та лазери;

  • інспекційні супутники;

  • у довгостроковій перспективі — космічні літаки для захисту німецьких супутників, інспектування ворожих систем і потенційних дій проти них.

Берлін також планує створити суверенне військове супутникове угруповання зв'язку в рамках програми SATCOMBw 4 — воно має задовольнити зростаючий попит Бундесверу на безпечне з'єднання.

Траут підкреслив, що програма не конкуруватиме із системою захищеного зв'язку IRIS² Євросоюзу.

Ми не розглядаємо IRIS² як конкуренцію, а як доповнення.

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