Россия может разместить ядерное взрывное устройство на орбите Земли — генерал Траут

Ядерный взрыв в космосе может вывести из строя около трети спутников на низкой орбите. Об этом говорит командующий Космическим командованием Бундесвера генерал-майор Михаэль Траут.

Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе

Траут оценил возможность появления в России ядерного орудия в космосе как крайний сценарий эскалации.

В самом верху эскалации существует подозрение, что Россия может работать над технологией размещения ядерного взрывного устройства на орбите. Поделиться

На вопрос, считает ли он такой сценарий реалистичным, командующий ответил: "Я не могу этого исключить".

По словам Траута, ядерный взрыв в космосе не выглядел бы как обычный удар по Земле, однако его последствия могут оказаться разрушительными для современных обществ и военных, которые возлагаются на спутники для связи, навигации, банковского дела, транспорта, прогнозирования погоды и военного целеуказания.

Если что-то вроде Starfish Prime произойдет сегодня, до трети всех спутников на низкой околоземной орбите может перестать функционировать в течение следующих недель и месяцев, — сказал генерал, имея в виду высотное ядерное испытание США в 1962 году.

Это, по его словам, усугубит проблему космического мусора и увеличит риск каскадных столкновений — так называемого эффекта Кесслера.

Вполне возможно, что определенные орбитальные высоты больше не будут пригодны для использования в течение десятилетий. Поделиться

Командующий Бундесвером отметил, что угрозы в космосе "значительно развились" за последние годы — от глушения GPS и лазеров до физических атак на спутники.

Электромагнитные помехи и лазерные атаки уже являются ежедневной реальностью на более низком уровне эскалации.

Лучшим примером является глушение GPS в Балтийском регионе, — сказал Траут, добавив, что это влияет на гражданскую авиацию и морское сообщение.

Реакция Германии, по словам Траута, не может быть сдержанной.

Бундесвер планирует приобрести:

некинетические системы, включая глушилки и лазеры;

инспекционные спутники;

в долгосрочной перспективе космические самолеты для защиты немецких спутников, инспектирования вражеских систем и потенциальных действий против них.

Берлин также планирует создать суверенную военную спутниковую группировку связи в рамках программы SATCOMBw 4 — она должна удовлетворить растущий спрос Бундесвера на безопасное соединение.

Траут подчеркнул, что программа не будет конкурировать с системой защищенной связи IRIS Евросоюза.