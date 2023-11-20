Росія оголосила у розшук скандального українського бізнесмена Поворознюка

Російське МВС оголосило у розшук одіозного українського бізнесмена Олександра Поворознюка, який відомий українцям емоційними відеозверненнями на підтримку Володимира Зеленського.

Бізнесмена Поворознюка оголосили в розшук в Росії

Російські ЗМІ повідомляють з посиланням на базу МВС РФ, що Поворознюка оголошено у розшук за кримінальною статтею.

Поворознюка звинувачують у порушенні ненависті в Інтернеті із погрозами насильства (пункт «а» частини 2 статті 282). У жовтні його заочно заарештував російський суд.

Хто такий Олександр Поворознюк

Олександр Поворознюк – колишній районний депутат із Кіровоградської області та бізнесмен.

Він став відомим наприкінці лютого 2022 року, коли записав звернення до президента України Володимира Зеленського зі словами "Вова, ї*аш їх, бл*ть!"

Такого президента, як ти, не було і не буде… Я за тебе не голосував у першому турі, але зараз життя готовий віддати за те, що ти зайняв таку громадянську позицію, — говорив Поворознюк у відео. Поширити

Відео стало вірусним завдяки треку на ютуб-каналі «Мюслі UA», у якому заміксовані біти та слова Поворознюка.

Чоловік має кілька судимостей. У 2018 році стався скандал з його футбольним клубом "Інгулець", який стосувався договірних матчів.

Також скандал з можливою зйомкою серіалу за державні кошти про Поворознюка стало однією з причин звільнення міністра культури Олександра Ткаченка.