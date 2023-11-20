Россия объявила в розыск скандального украинского бизнесмена Поворознюка

Бизнесмена Поворознюка объявили в розыск в России

Российские СМИ сообщают со ссылкой на базу МВД РФ, что Поворознюк объявлен в розыск по уголовной статье.

Поворознюка обвиняют в нарушении ненависти в Интернете с угрозами насилия (пункт «а» части 2 статьи 282). В октябре его заочно арестовал российский суд.

Кто такой Александр Поворознюк

Александр Поворознюк – бывший районный депутат Кировоградской области и бизнесмен.

Он стал известен в конце февраля 2022 года, когда записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами "Вова, е*аш их, бл*ть!"

Такого президента, как ты, не было и не будет… Я за тебя не голосовал в первом туре, но сейчас жизнь готов отдать за то, что ты занял такую гражданскую позицию, — говорил Поворознюк в видео. Поделиться

Видео стало вирусным благодаря треку на ютуб-канале Мюсли UA, в котором замиксованы биты и слова Поворознюка.

У мужчины несколько судимостей. В 2018 году произошел скандал с его футбольным клубом "Ингулец", который касался договорных матчей.

Также скандал с возможной съемкой сериала за государственные средства о Поворознюке стал одной из причин увольнения министра культуры Александра Ткаченко.