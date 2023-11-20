Россия объявила в розыск скандального украинского бизнесмена Поворознюка

Российское МВД объявило в розыск одиозного украинского бизнесмена Александра Поворознюка, известного украинцам эмоциональными видеообращениями в поддержку Владимира Зеленского.
Бизнесмена Поворознюка объявили в розыск в России
Российские СМИ сообщают со ссылкой на базу МВД РФ, что Поворознюк объявлен в розыск по уголовной статье.
Поворознюка обвиняют в нарушении ненависти в Интернете с угрозами насилия (пункт «а» части 2 статьи 282). В октябре его заочно арестовал российский суд.
Кто такой Александр Поворознюк
Александр Поворознюк – бывший районный депутат Кировоградской области и бизнесмен.
Он стал известен в конце февраля 2022 года, когда записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами "Вова, е*аш их, бл*ть!"
Видео стало вирусным благодаря треку на ютуб-канале Мюсли UA, в котором замиксованы биты и слова Поворознюка.
У мужчины несколько судимостей. В 2018 году произошел скандал с его футбольным клубом "Ингулец", который касался договорных матчей.
Также скандал с возможной съемкой сериала за государственные средства о Поворознюке стал одной из причин увольнения министра культуры Александра Ткаченко.
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