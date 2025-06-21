Росіяни, яких від початку повномасштабного вторгнення не допускають до участі в Євробаченні, проведуть власний пісенний конкурс — Intervision.

Росія нахабно проведе міжнародний пісенний конкурс Intervision

Конкурс має пройти в Москві 20 вересня. Своїм указом його затвердив сам нелегітимний президент Росії Володимир Путін.

Указ Путіна

РФ в тому числі представлятиме зрадниця України Анна Асті, яка втекла до Росії після 24 лютого 2022 року.

Свою участь підтвердили, якщо вірити офіційній сторінці конкурсу, 20 країн, серед яких Азербайджан, Білорусь, Китай, Індія, Саудівська Аравія та… Сполучені Штати Америки.

Учасники Intervision

Наразі невідомо, який саме американський виконавець поїде до Москви.

Планувалася участь Колумбії, однак вона вже відмовилася. Поширити

Організатори пишуть, що російський аналог Євробачення проводиться з метою проведення культурного діалогу та демонстрації міжнародного «уваженія».