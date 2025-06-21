Росіяни, яких від початку повномасштабного вторгнення не допускають до участі в Євробаченні, проведуть власний пісенний конкурс — Intervision.
Головні тези:
- Росія проведе свій власний пісенний конкурс Intervision в Москві 20 вересня.
- Серед учасників - представники Азербайджану, Білорусі, Китаю, Індії, Саудівської Аравії, а також США.
Росія нахабно проведе міжнародний пісенний конкурс Intervision
Конкурс має пройти в Москві 20 вересня. Своїм указом його затвердив сам нелегітимний президент Росії Володимир Путін.
РФ в тому числі представлятиме зрадниця України Анна Асті, яка втекла до Росії після 24 лютого 2022 року.
Свою участь підтвердили, якщо вірити офіційній сторінці конкурсу, 20 країн, серед яких Азербайджан, Білорусь, Китай, Індія, Саудівська Аравія та… Сполучені Штати Америки.
Наразі невідомо, який саме американський виконавець поїде до Москви.
Організатори пишуть, що російський аналог Євробачення проводиться з метою проведення культурного діалогу та демонстрації міжнародного «уваженія».
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