Росія пихато вирішила провести власне "Євробачення"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Росія пихато вирішила провести власне "Євробачення"

конкурс
Джерело:  online.ua

Росіяни, яких від початку повномасштабного вторгнення не допускають до участі в Євробаченні, проведуть власний пісенний конкурс — Intervision.

Головні тези:

  • Росія проведе свій власний пісенний конкурс Intervision в Москві 20 вересня.
  • Серед учасників - представники Азербайджану, Білорусі, Китаю, Індії, Саудівської Аравії, а також США.

Росія нахабно проведе міжнародний пісенний конкурс Intervision

Конкурс має пройти в Москві 20 вересня. Своїм указом його затвердив сам нелегітимний президент Росії Володимир Путін.

Указ Путіна

РФ в тому числі представлятиме зрадниця України Анна Асті, яка втекла до Росії після 24 лютого 2022 року.

Свою участь підтвердили, якщо вірити офіційній сторінці конкурсу, 20 країн, серед яких Азербайджан, Білорусь, Китай, Індія, Саудівська Аравія та… Сполучені Штати Америки.

Учасники Intervision

Наразі невідомо, який саме американський виконавець поїде до Москви.

Планувалася участь Колумбії, однак вона вже відмовилася.

Організатори пишуть, що російський аналог Євробачення проводиться з метою проведення культурного діалогу та демонстрації міжнародного «уваженія».

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Григорій Лепс потрапив до бази "Миротворця"
Григорій Лепс потрапив до бази "Миротворця"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
На фронт у колготках. Кіркоров розповів на що готовий заради миру між РФ та Україною
На фронт у колготках. Кіркоров розповів на що готовий заради миру між РФ та Україною
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Шаман, Охлобистін, Гагаріна. ЄС оприлюднив персоналії 14-го пакету санкцій проти РФ
Council of the European Union
Санкції

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?