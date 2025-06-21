Россия надменно решила провести собственное "Евровидение"
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Россия надменно решила провести собственное "Евровидение"

конкурс
Читати українською
Источник:  online.ua

Россияне, которых изначально полномасштабное вторжение не допускают к участию в Евровидении, проведут собственный песенный конкурс — Intervision.

Главные тезисы

  • Россия проводит свой музыкальный конкурс Intervision как альтернативу Евровидению.
  • Участники конкурса представлены из различных стран, включая Азербайджан, Беларусь, Китай, Индию, Саудовскую Аравию и США.
  • Исполнители из США также примут участие в Intervision, хотя представителями Колумбии конкурс отказались.

Россия нагло проведет международный песенный конкурс Intervision

Конкурс должен пройти в Москве 20 сентября. Своим указом его утвердил сам нелегитимный президент России Владимир Путин.

Указ Путина

РФ в том числе будет представлять изменница Украины Анна Асти, сбежавшая в Россию после 24 февраля 2022 года.

Свое участие подтвердили, если верить официальной странице конкурса, 20 стран, в том числе Азербайджан, Беларусь, Китай, Индия, Саудовская Аравия и… Соединенные Штаты Америки.

Участники Intervision

Пока неизвестно, какой именно американский исполнитель поедет в Москву.

Планировалось участие Колумбии, однако она уже отказалась.

Организаторы пишут, что российский аналог Евровидения проводится с целью проведения культурного диалога и демонстрации международного «внимания».

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Григорий Лепс попал в базу "Миротворца"
Григорий Лепс попал в базу "Миротворца"
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
На фронт в колготках. Киркоров рассказал, что готов ради мира между РФ и Украиной.
На фронт в колготках. Киркоров рассказал, что готов ради мира между РФ и Украиной.
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шаман, Охлобыстин, Гагарина. ЕС обнародовал персоналии 14-го пакета санкций против РФ
Council of the European Union
Санкции

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?