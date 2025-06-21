Россияне, которых изначально полномасштабное вторжение не допускают к участию в Евровидении, проведут собственный песенный конкурс — Intervision.

Россия нагло проведет международный песенный конкурс Intervision

Конкурс должен пройти в Москве 20 сентября. Своим указом его утвердил сам нелегитимный президент России Владимир Путин.

Указ Путина

РФ в том числе будет представлять изменница Украины Анна Асти, сбежавшая в Россию после 24 февраля 2022 года.

Свое участие подтвердили, если верить официальной странице конкурса, 20 стран, в том числе Азербайджан, Беларусь, Китай, Индия, Саудовская Аравия и… Соединенные Штаты Америки.

Участники Intervision

Пока неизвестно, какой именно американский исполнитель поедет в Москву.

Планировалось участие Колумбии, однако она уже отказалась. Поделиться

Организаторы пишут, что российский аналог Евровидения проводится с целью проведения культурного диалога и демонстрации международного «внимания».