Россияне, которых изначально полномасштабное вторжение не допускают к участию в Евровидении, проведут собственный песенный конкурс — Intervision.
Главные тезисы
- Россия проводит свой музыкальный конкурс Intervision как альтернативу Евровидению.
- Участники конкурса представлены из различных стран, включая Азербайджан, Беларусь, Китай, Индию, Саудовскую Аравию и США.
- Исполнители из США также примут участие в Intervision, хотя представителями Колумбии конкурс отказались.
Россия нагло проведет международный песенный конкурс Intervision
Конкурс должен пройти в Москве 20 сентября. Своим указом его утвердил сам нелегитимный президент России Владимир Путин.
РФ в том числе будет представлять изменница Украины Анна Асти, сбежавшая в Россию после 24 февраля 2022 года.
Свое участие подтвердили, если верить официальной странице конкурса, 20 стран, в том числе Азербайджан, Беларусь, Китай, Индия, Саудовская Аравия и… Соединенные Штаты Америки.
Пока неизвестно, какой именно американский исполнитель поедет в Москву.
Организаторы пишут, что российский аналог Евровидения проводится с целью проведения культурного диалога и демонстрации международного «внимания».
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