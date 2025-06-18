Росія посилила штурми на Новопавлівському напрямку — з якою метою

Російські військові збільшили кількість атак на Новопавлівському напрямку. Тим часом тактика боїв ворога лишилась незмінна.
Головні тези:
- Російські війська збільшили активність на Новопавлівському напрямку, намагаючись прорвати фронт.
- Тактика ворога залишається традиційною, проте збільшилася масштабність атак і фізична кількість штурмовиків.
- Можливий варіант оточення Новопавлівського регіону з півночі і півдня, що ускладнить просування противника.
Росія намагається прорвати фронт на Новопавлівському напрямку
Про це розповів заступник командира дивізіону 148 окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ Іван з позивним "Варан" у ефірі телемарафону.
Заступник командира дивізіону 148 окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ розповів, що тактика ворога лишається "традиційна", проте збільшилася масштабність атак і "фізична кількість" штурмовиків.
Дуже багато спроб просунутись в бік Дніпропетровської області. Поки що це їм не вдається. Які будуть подальші дії, сказати достатньо важко. Можливий такий варіант, що ворог буде пробувати оточити Новопавлівський регіон з півночі і півдня. Чому? Тому що, якщо він спробує піти в лоб на Новопавлівку, він опиниться у низовині перед дуже різким набором висот. Крім того, на його шляху буде річка Вовча.
Проте, як пояснив військовий, це буде можливо лише у випадку прориву противника, та наразі ж підрозділи Сил оборони його стримують.
Зауважимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, ворог здійснив 22 штурми на Новопавлівському напрямку. "Гаряче" було у районах Одрадного, Вільного Поля, Багатиря, Комара, а також у напрямку Запоріжжя, Мирного та Шевченка.
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