Росія посилила штурми на Новопавлівському напрямку — з якою метою
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія посилила штурми на Новопавлівському напрямку — з якою метою

окупанти
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські військові збільшили кількість атак на Новопавлівському напрямку. Тим часом тактика боїв ворога лишилась незмінна.

Головні тези:

  • Російські війська збільшили активність на Новопавлівському напрямку, намагаючись прорвати фронт.
  • Тактика ворога залишається традиційною, проте збільшилася масштабність атак і фізична кількість штурмовиків.
  • Можливий варіант оточення Новопавлівського регіону з півночі і півдня, що ускладнить просування противника.

Росія намагається прорвати фронт на Новопавлівському напрямку

Про це розповів заступник командира дивізіону 148 окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ Іван з позивним "Варан" у ефірі телемарафону.

Військовий повідомив, що просування противника малими піхотними групами підтримує артилерія та авіація, в тому числі й безпілотна. Броньованої техніки на даному напрямку, за словами "Варана", давно вже не бачили.

Заступник командира дивізіону 148 окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ розповів, що тактика ворога лишається "традиційна", проте збільшилася масштабність атак і "фізична кількість" штурмовиків.

Дуже багато спроб просунутись в бік Дніпропетровської області. Поки що це їм не вдається. Які будуть подальші дії, сказати достатньо важко. Можливий такий варіант, що ворог буде пробувати оточити Новопавлівський регіон з півночі і півдня. Чому? Тому що, якщо він спробує піти в лоб на Новопавлівку, він опиниться у низовині перед дуже різким набором висот. Крім того, на його шляху буде річка Вовча.

Проте, як пояснив військовий, це буде можливо лише у випадку прориву противника, та наразі ж підрозділи Сил оборони його стримують.

Щоб зрозуміти масштаб війни, яка тут відбувається. Лише за останні 3-4 доби, і лише стаціонарними засобами РЕБ було перехоплено близько 700 FPV-дронів та інших дронів. Ми не кажемо зараз про FPV-дрони, які літають на оптоволокні і про FPV-дрони, які атакують наш транспорт на дальніх рубежах.

Зауважимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, ворог здійснив 22 штурми на Новопавлівському напрямку. "Гаряче" було у районах Одрадного, Вільного Поля, Багатиря, Комара, а також у напрямку Запоріжжя, Мирного та Шевченка.

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