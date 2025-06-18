Россия усилила штурмы на Новопавловском направлении — с какой целью
Категория
Украина
Дата публикации

Россия усилила штурмы на Новопавловском направлении — с какой целью

оккупанты
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские военные увеличили количество атак на Новопавловском направлении. Между тем, тактика боев врага осталась неизменной.

Главные тезисы

  • Российские военные усилили штурмы на Новопавловском направлении с целью прорвать фронт и продвинуться дальше.
  • Вражеская тактика остается традиционной, однако масштаб атак и количество штурмовиков значительно увеличились.
  • Планы России включают возможное окружение Новопавловского региона с севера и юга, чтобы усложнить продвижение противника.

Россия пытается прорвать фронт на Новопавловском направлении

Об этом рассказал заместитель командира дивизиона 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ Иван с позывным "Варан" в эфире телемарафона.

Военный сообщил, что продвижение противника малыми пехотными группами поддерживает артиллерия и авиация, в том числе беспилотная. Бронированной техники на данном направлении, по словам Варана, давно уже не видели.

Заместитель командира дивизиона 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ рассказал, что тактика врага остается "традиционной", однако увеличилась масштабность атак и "физическое количество" штурмовиков.

Очень много попыток продвинуться в сторону Днепропетровской области. Пока это им не удается. Какие будут дальнейшие действия, сказать достаточно сложно. Возможен такой вариант, что враг будет пробовать оцепить Новопавловский регион с севера и юга. Почему? Потому что если он попытается пойти в лоб на Новопавловку, он окажется в низменности перед очень резким набором высот. Кроме того, на его пути будет река Волча.

Однако, как пояснил военный, это будет возможно только в случае прорыва противника, но подразделения Сил обороны его сдерживают.

Чтобы понять масштаб происходящей здесь войны. Только за последние 3-4 суток, и только стационарными средствами РЭБ было перехвачено около 700 FPV-дронов и других дронов. Мы не говорим сейчас о FPV-дронах, которые летают на оптоволокне и о FPV-дронах, которые атакуют наш транспорт на дальних рубежах.

Заметим, что по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, враг совершил 22 штурма на Новопавловском направлении. "Горячее" было в районах Отрадного, Свободного Поля, Богатыря, Комара, а также в направлении Запорожья, Мирного и Шевченко.

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