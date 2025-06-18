Россия усилила штурмы на Новопавловском направлении — с какой целью

Российские военные увеличили количество атак на Новопавловском направлении. Между тем, тактика боев врага осталась неизменной.
Главные тезисы
- Российские военные усилили штурмы на Новопавловском направлении с целью прорвать фронт и продвинуться дальше.
- Вражеская тактика остается традиционной, однако масштаб атак и количество штурмовиков значительно увеличились.
- Планы России включают возможное окружение Новопавловского региона с севера и юга, чтобы усложнить продвижение противника.
Россия пытается прорвать фронт на Новопавловском направлении
Об этом рассказал заместитель командира дивизиона 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ Иван с позывным "Варан" в эфире телемарафона.
Заместитель командира дивизиона 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ рассказал, что тактика врага остается "традиционной", однако увеличилась масштабность атак и "физическое количество" штурмовиков.
Очень много попыток продвинуться в сторону Днепропетровской области. Пока это им не удается. Какие будут дальнейшие действия, сказать достаточно сложно. Возможен такой вариант, что враг будет пробовать оцепить Новопавловский регион с севера и юга. Почему? Потому что если он попытается пойти в лоб на Новопавловку, он окажется в низменности перед очень резким набором высот. Кроме того, на его пути будет река Волча.
Однако, как пояснил военный, это будет возможно только в случае прорыва противника, но подразделения Сил обороны его сдерживают.
Заметим, что по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, враг совершил 22 штурма на Новопавловском направлении. "Горячее" было в районах Отрадного, Свободного Поля, Богатыря, Комара, а также в направлении Запорожья, Мирного и Шевченко.
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