Росія вночі атакувала низку об'єктів критичної інфраструктури України — що відомо

У ніч проти 25 вересня російські окупанти масовано атакували дронами Чернігівську, Вінницьку, Миколаївську та інші області України. Окупанти били про критичній інфраструктурі.

Атаки РФ по критичній інфраструктурі України: що відомо

Уночі ворог масовано атакував Миколаївщину БпЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці.

Ведуться роботи з відновлення. Постраждалих немає.

На Вінниччині у ніч на 25 вересня внаслідок атаки російських дронів сталося влучання по об’єкту критичної інфраструктури.

У результаті влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучили 54 осіб особового складу та 13 одиниць техніки.

На Сумщині повітряна тривога тривала майже 21 годину. Протягом ночі та ранку росіяни продовжували обстріли. Є постраждалі серед мирних мешканців

За добу російські війська здійснили 87 обстрілів по 39 населених пунктах. Ворог застосовував авіабомби, РСЗВ та дрони. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти ударили по Ніжину 14 дронами. Через влучання в обʼєкт критичної інфраструктури в місті немає світла та води.

У результаті атаки близько 30 тисяч абонентів залишилися без світла.

На залізниці внаслідок російських ударів уночі у четвер, 25 вересня, є знеструмлення на чотирьох ділянках, рух поїздів організований за допомогою резервних тепловозів.