Росія вночі атакувала низку об'єктів критичної інфраструктури України — що відомо
Дата публікації

Росія вночі атакувала низку об'єктів критичної інфраструктури України — що відомо

ДСНС України
Харківщина

У ніч проти 25 вересня російські окупанти масовано атакували дронами Чернігівську, Вінницьку, Миколаївську та інші області України. Окупанти били про критичній інфраструктурі.

Головні тези:

  • 25 вересня російські окупанти атакували дронами Чернігівську, Вінницьку, Миколаївську та інші області України.
  • У результаті атак було пошкоджено об'єкти інфраструктури, які призвели до знеструмлення деяких ділянок залізниці.
  • Атаки РФ призвели до знеструмлення міста Ніжин та відключення водопостачання внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури, залишивши без світла близько 30 тисяч абонентів.

Атаки РФ по критичній інфраструктурі України: що відомо

Уночі ворог масовано атакував Миколаївщину БпЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці.

Ведуться роботи з відновлення. Постраждалих немає.

На Вінниччині у ніч на 25 вересня внаслідок атаки російських дронів сталося влучання по об’єкту критичної інфраструктури.

У результаті влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучили 54 осіб особового складу та 13 одиниць техніки.

Пожежі на Вінниччині

На Сумщині повітряна тривога тривала майже 21 годину. Протягом ночі та ранку росіяни продовжували обстріли. Є постраждалі серед мирних мешканців

За добу російські війська здійснили 87 обстрілів по 39 населених пунктах. Ворог застосовував авіабомби, РСЗВ та дрони. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти ударили по Ніжину 14 дронами. Через влучання в обʼєкт критичної інфраструктури в місті немає світла та води.

У результаті атаки близько 30 тисяч абонентів залишилися без світла.

На залізниці внаслідок російських ударів уночі у четвер, 25 вересня, є знеструмлення на чотирьох ділянках, рух поїздів організований за допомогою резервних тепловозів.

Постраждалих немає, втім, є пошкодження інфраструктури, — зауважили в Укрзалізниці.

