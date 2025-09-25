Россия ночью атаковала ряд объектов критической инфраструктуры Украины — что известно
Россия ночью атаковала ряд объектов критической инфраструктуры Украины — что известно

В ночь на 25 сентября российские оккупанты массированно атаковали дронами Черниговскую, Винницкую, Николаевскую и другие области Украины. оккупанты били о критической инфраструктуре.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в нескольких областях Украины, вызвав обесточивание и проблемы с водоснабжением.
  • Атаки дронами и другое вооружение использовались во время обстрелов, приводя к повреждениям объектов гражданской инфраструктуры.
  • Несмотря на материальные ущербы, благодаря оперативной работе спасателей и служб ЧС подвергнутым атакам людям удалось избежать серьезных повреждений.

Атаки РФ по критической инфраструктуре Украины: что известно

Ночью враг массированно атаковал Николаевщину БПЛА. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры, из-за чего произошло обесточивание некоторых участков железной дороги.

Ведутся работы по восстановлению. Пострадавших нет.

В Винницкой области в ночь на 25 сентября в результате атаки российских дронов произошло попадание по объекту критической инфраструктуры.

В результате попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, никто из людей не пострадал.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекли 54 человека личного состава и 13 единиц техники.

Пожары в Винницкой области

В Сумской области воздушная тревога длилась почти 21 час. В течение ночи и утра россияне продолжали обстрелы. Есть пострадавшие среди мирных жителей

За сутки российские войска совершили 87 обстрелов по 39 населенным пунктам. Враг применял авиабомбы, РСЗО и дроны. Повреждены частные дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

оккупанты ударили по Нежину 14 дронами. Из-за попадания в объект критической инфраструктуры в городе нет света и воды.

В результате атаки около 30 тысяч абонентов остались без света.

На железной дороге в результате российских ударов ночью в четверг, 25 сентября, есть обесточивание на четырех участках, движение поездов организовано с помощью резервных тепловозов.

Пострадавших нет, впрочем, повреждения инфраструктуры, — отметили в Укрзализныце.

