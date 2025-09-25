Россия ночью атаковала ряд объектов критической инфраструктуры Украины — что известно

В ночь на 25 сентября российские оккупанты массированно атаковали дронами Черниговскую, Винницкую, Николаевскую и другие области Украины. оккупанты били о критической инфраструктуре.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в нескольких областях Украины, вызвав обесточивание и проблемы с водоснабжением.
- Атаки дронами и другое вооружение использовались во время обстрелов, приводя к повреждениям объектов гражданской инфраструктуры.
- Несмотря на материальные ущербы, благодаря оперативной работе спасателей и служб ЧС подвергнутым атакам людям удалось избежать серьезных повреждений.
Атаки РФ по критической инфраструктуре Украины: что известно
Ночью враг массированно атаковал Николаевщину БПЛА. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры, из-за чего произошло обесточивание некоторых участков железной дороги.
В Винницкой области в ночь на 25 сентября в результате атаки российских дронов произошло попадание по объекту критической инфраструктуры.
В результате попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, никто из людей не пострадал.
К ликвидации пожара от ГСЧС привлекли 54 человека личного состава и 13 единиц техники.
В Сумской области воздушная тревога длилась почти 21 час. В течение ночи и утра россияне продолжали обстрелы. Есть пострадавшие среди мирных жителей
оккупанты ударили по Нежину 14 дронами. Из-за попадания в объект критической инфраструктуры в городе нет света и воды.
В результате атаки около 30 тысяч абонентов остались без света.
На железной дороге в результате российских ударов ночью в четверг, 25 сентября, есть обесточивание на четырех участках, движение поездов организовано с помощью резервных тепловозов.
Пострадавших нет, впрочем, повреждения инфраструктуры, — отметили в Укрзализныце.