Росія завдала ударів шахедами по промислових підприємствах Одещини та Чернігівщини

Росія у ніч проти 13 жовтня масовано атакувала Одещину та Ніжин Чернігівської області ударними безпілотниками. Спалахнули пожежі на промислових підприємствах.

Росія атакувала низку промислових підприємств: що відомо

Внаслідок влучань на Одещині спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією швейним обладнанням на площі понад 5 тис кв м. Також згоріла 1 автівка.

Ліквідацію наслідків атаки ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на обʼєкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з вододжерел поруч розташованих обʼєктів.

Пожежа на Одещині

За попередньою інформацією постраждала одна людина.

Від ДСНС залучено 16 одиниць техніки та 56 рятувальників, також в гасінні взяли участь КЗ “ЦБГ Авангард”, пожежний підрозділ Національної гвардії України та добровольці. Поширити

Внаслідок російського удару по місту Ніжин пошкоджене промислове підприємство.

Пожежа у Ніжині