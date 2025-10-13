Росія завдала ударів шахедами по промислових підприємствах Одещини та Чернігівщини
Росія завдала ударів шахедами по промислових підприємствах Одещини та Чернігівщини

ДСНС України
Одещина
Росія у ніч проти 13 жовтня масовано атакувала Одещину та Ніжин Чернігівської області ударними безпілотниками. Спалахнули пожежі на промислових підприємствах.

Головні тези:

  • У ніч проти 13 жовтня Росія атакувала Одещину та Ніжин Чернігівської області безпілотниками, спричинивши пожежі на промислових підприємствах.
  • Станом на зараз відомо про масштабні пожежі на складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням.
  • Ліквідація наслідків атаки ускладнюється великим пожежним навантаженням та відсутністю протипожежного водопостачання.

Росія атакувала низку промислових підприємств: що відомо

Внаслідок влучань на Одещині спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією швейним обладнанням на площі понад 5 тис кв м. Також згоріла 1 автівка.

Ліквідацію наслідків атаки ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на обʼєкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з вододжерел поруч розташованих обʼєктів.

Пожежа на Одещині

За попередньою інформацією постраждала одна людина.

Від ДСНС залучено 16 одиниць техніки та 56 рятувальників, також в гасінні взяли участь КЗ “ЦБГ Авангард”, пожежний підрозділ Національної гвардії України та добровольці.

Внаслідок російського удару по місту Ніжин пошкоджене промислове підприємство.

Пожежа у Ніжині

Зафіксовані два влучання: у виробничому та адміністративному корпусах. Виникла пожежа. Рятувальники швидко ліквідували займання та запобігли поширенню вогню. На щастя, обійшлося без постраждалих.

