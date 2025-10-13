Россия нанесла удары шахедами по промышленным предприятиям Одещины и Черниговщины

Россия в ночь на 13 октября массированно атаковала Одещину и Нежин Черниговской области ударными беспилотниками. Вспыхнули пожары на промышленных предприятиях.

Россия атаковала ряд промышленных предприятий: что известно

В результате попаданий в Одесской области вспыхнули масштабные пожары в складах с текстильной продукцией швейным оборудованием на площади более 5 тыс. кв. м. Также сгорел 1 автомобиль.

Ликвидацию последствий атаки усложняло большая пожарная нагрузка и отсутствие противопожарного водоснабжения на объекте. Пожарные организовали бесперебойную подачу воды из водоисточников рядом расположенных объектов.

Пожар в Одесской области

По предварительной информации, пострадал один человек.

От ГСЧС привлечены 16 единиц техники и 56 спасателей, также в тушении приняли участие КЗ ЦБГ Авангард, пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и добровольцы. Поделиться

В результате российского удара по городу Нежин повреждено промышленное предприятие.

Пожар в Нежине