Россия нанесла удары шахедами по промышленным предприятиям Одещины и Черниговщины

Россия в ночь на 13 октября массированно атаковала Одещину и Нежин Черниговской области ударными беспилотниками. Вспыхнули пожары на промышленных предприятиях.
Главные тезисы
- Россия нанесла массированные удары беспилотниками по Одещине и Нежину, что привело к пожарам на складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием.
- Ликвидация последствий атаки затрудняется большой пожарной нагрузкой и отсутствием противопожарного водоснабжения, что способствует быстрому распространению огня.
- Промышленные предприятия Одессы и Нежина пострадали от ударов, вызвав пожары в складах и производственных корпусах, но были оперативно ликвидированы спасателями.
Россия атаковала ряд промышленных предприятий: что известно
В результате попаданий в Одесской области вспыхнули масштабные пожары в складах с текстильной продукцией швейным оборудованием на площади более 5 тыс. кв. м. Также сгорел 1 автомобиль.
Ликвидацию последствий атаки усложняло большая пожарная нагрузка и отсутствие противопожарного водоснабжения на объекте. Пожарные организовали бесперебойную подачу воды из водоисточников рядом расположенных объектов.
По предварительной информации, пострадал один человек.
В результате российского удара по городу Нежин повреждено промышленное предприятие.
Зафиксировано два попадания: в производственном и административном корпусах. Возник пожар. Спасатели быстро ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня. К счастью, обошлось без пострадавших.