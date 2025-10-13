Россия нанесла удары шахедами по промышленным предприятиям Одещины и Черниговщины
Россия нанесла удары шахедами по промышленным предприятиям Одещины и Черниговщины

ДСНС Украины
Одещина
Россия в ночь на 13 октября массированно атаковала Одещину и Нежин Черниговской области ударными беспилотниками. Вспыхнули пожары на промышленных предприятиях.

Главные тезисы

  • Россия нанесла массированные удары беспилотниками по Одещине и Нежину, что привело к пожарам на складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием.
  • Ликвидация последствий атаки затрудняется большой пожарной нагрузкой и отсутствием противопожарного водоснабжения, что способствует быстрому распространению огня.
  • Промышленные предприятия Одессы и Нежина пострадали от ударов, вызвав пожары в складах и производственных корпусах, но были оперативно ликвидированы спасателями.

Россия атаковала ряд промышленных предприятий: что известно

В результате попаданий в Одесской области вспыхнули масштабные пожары в складах с текстильной продукцией швейным оборудованием на площади более 5 тыс. кв. м. Также сгорел 1 автомобиль.

Ликвидацию последствий атаки усложняло большая пожарная нагрузка и отсутствие противопожарного водоснабжения на объекте. Пожарные организовали бесперебойную подачу воды из водоисточников рядом расположенных объектов.

Пожар в Одесской области

По предварительной информации, пострадал один человек.

От ГСЧС привлечены 16 единиц техники и 56 спасателей, также в тушении приняли участие КЗ ЦБГ Авангард, пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и добровольцы.

В результате российского удара по городу Нежин повреждено промышленное предприятие.

Пожар в Нежине

Зафиксировано два попадания: в производственном и административном корпусах. Возник пожар. Спасатели быстро ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня. К счастью, обошлось без пострадавших.

