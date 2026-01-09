"Російський слід". 1C офіційно заборонили в Україні

Держспецзв’язку оприлюднила відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання. У нього потрапили різні модифікації бухгалтерської програми 1C з “російським слідом”.

1C офіційно заборонили в Україні

До списку заборонених потрапили майже всі бухгалтерські програми з російським слідом:

1C: Бухгалтерія 8 для України;

1C: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців України;

1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України (базова);

1C: Підприємство 8. Документообіг КОРП для України;

BAS Роздрібна торгівля та інші.

Державним органам та органам місцевої влади користуватися цим ПЗ заборонено.

Держспецзв’язку оприлюднило список заборонених програм, що є централізованим та офіційним джерелом інформації для органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, держпідприємств, операторів критичної інфраструктури щодо технологічних рішень, використання яких створює неприпустимі ризики для нацбезпеки.

Перелік буде оновлюватися та доповнюватися.

Відмова від використання ПЗ та комунікаційного обладнання, що можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій, є запорукою забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії РФ.