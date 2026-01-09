"Российский след". 1C официально запретили в Украине
"Российский след". 1C официально запретили в Украине

Госспецсвязи
1С
Госспецсвязи обнародовала открытый список запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования. В него попали разные модификации бухгалтерской программы 1C с "российским следом".

Главные тезисы

  • Список запрещенного ПО и коммуникационного оборудования в Украине опубликован Госспецсвязью из-за потенциальных рисков для национальной безопасности.
  • Программы 1C с российским следом, такие как 1C: Бухгалтерия 8 и другие, вошли в перечень запрещенного ПО.
  • Отказ от использования программ с российскими технологиями считается мерой обеспечения устойчивости государства в условиях угроз от РФ.

1C официально запретили в Украине

В список запрещенных попали почти все бухгалтерские программы с российским следом:

  • 1C: Бухгалтерия 8 для Украины;

  • 1C:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины;

  • 1C: Предприятие 8. Комплексный учет бюджетных учреждений Украины (базовая);

  • 1C: Предприятие 8. Документооборот КОРП для Украины;

  • BAS Розничная торговля и другие.

Государственным органам и органам местных властей пользоваться этим ПО запрещено.

Госспецсвязи обнародовало список запрещенных программ, являющихся централизованным и официальным источником информации для органов государственной власти, местного самоуправления, военных формирований, госпредприятий, операторов критической инфраструктуры по технологическим решениям, использование которых создает недопустимые риски для нацбезопасности.

Список будет обновляться и дополняться.

Отказ от использования ПО и коммуникационного оборудования, которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, является залогом обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии РФ.

Формирование и ведение перечня осуществляется Администрацией Госспецсвязи согласно постановлению Правительства от 22 октября 2025 № 1335.

Хакер

