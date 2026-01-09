"Российский след". 1C официально запретили в Украине

Госспецсвязи обнародовала открытый список запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования. В него попали разные модификации бухгалтерской программы 1C с "российским следом".
Главные тезисы
- Список запрещенного ПО и коммуникационного оборудования в Украине опубликован Госспецсвязью из-за потенциальных рисков для национальной безопасности.
- Программы 1C с российским следом, такие как 1C: Бухгалтерия 8 и другие, вошли в перечень запрещенного ПО.
- Отказ от использования программ с российскими технологиями считается мерой обеспечения устойчивости государства в условиях угроз от РФ.
1C официально запретили в Украине
В список запрещенных попали почти все бухгалтерские программы с российским следом:
1C: Бухгалтерия 8 для Украины;
1C:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины;
1C: Предприятие 8. Комплексный учет бюджетных учреждений Украины (базовая);
1C: Предприятие 8. Документооборот КОРП для Украины;
BAS Розничная торговля и другие.
Государственным органам и органам местных властей пользоваться этим ПО запрещено.
Госспецсвязи обнародовало список запрещенных программ, являющихся централизованным и официальным источником информации для органов государственной власти, местного самоуправления, военных формирований, госпредприятий, операторов критической инфраструктуры по технологическим решениям, использование которых создает недопустимые риски для нацбезопасности.
Список будет обновляться и дополняться.
Отказ от использования ПО и коммуникационного оборудования, которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, является залогом обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии РФ.
