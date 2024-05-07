РосЗМІ заявляють про ліквідацію в Україні сина російського генерала Лапіна
Категорія
Україна
Дата публікації

РосЗМІ заявляють про ліквідацію в Україні сина російського генерала Лапіна

Генерал Олександр Лапін
Джерело:  online.ua

Підконтрольні Кремлю російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали заявляють про ймовірну ліквідацію в Україні сина генерала окупаційної армії РФ Олександра Лапіна, полковника Дениса Лапіна.

Що відомо про ймовірну загибель сина генерала Лапіна в Україні

Зазначається, що полковник Денис Лапін, який навесні 2022 року керував операцією із захоплення Сум та Чернігова, міг загинути внаслідок ракетного удару українських військових з HIMARS.

Наразі офіційного підтвердження загибелі топ-офіцера окупаційної армії РФ в Україні не має.

Припускається, що Лапін міг загинути 3 травня під час влучання ракет українських військових з HIMARS по одному з командних пунктів російських окупантів.

На момент загибелі полковнику Денису Лапіну виповнилось 38 років.

РосЗМІ припускають, що загиблий міг бути сином російського генерал-полковника Олександра Лапіна.

Саме Лапін у лютому 2022 року керував наступом окупаційної армії РФ на Київ.

При цьому його син був одним з керівників операції армії РФ по захопленню Сум та Чернігова.

Відомо, що з жовтня 2022 року 60-річний Лапін обіймав посаду командувача Центрального військового округу, а в січні 2023 року був призначений начальником штабу сухопутних військ Росії.

Генерал неодноразово ставав об'єктом критики з боку чеченського лідера Рамзана Кадирова і колишнього глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина за провали у війні проти України.

Крім того, Лапін є рекордсменом з втраченої техніки. Він при форсуванні річки Сіверський Донець втратив батальйонно-тактичну групу, тобто понад 75 одиниць техніки.

Що відомо про ліквідацію низки топ-офіцерів окупаційної армії РФ

За інформацією офіцера ЗСУ та воєнного блогера Анатолія Штефана "Штірліца", підтверджено ліквідацію українськими військовими групи топ-офіцерів окупаційної армії РФ.

  • командир зенітного ракетного дивізіону підполковник Спиридонов Володимир;

  • підполковник поліції Стругів Максим;

  • майор Закрійник Іван;

  • майор Пащенко Сергій;

  • командир батальйону, (звання невідоме) Ємельянов Сергій "Граніт";

  • заступник командира мотострілецького батальйону майор Тетерський Михайло;

  • командир роти 331 пдп м. Кострома старший лейтенант Логінов Степан;

  • старший лейтенант Магомедов Гулбаганд;

  • лейтенант Таїбов Султан.

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