РосСМИ заявляют о ликвидации в Украине сына российского генерала Лапина
Категория
Украина
Дата публикации

РосСМИ заявляют о ликвидации в Украине сына российского генерала Лапина

Генерал Александр Лапин
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Источник:  online.ua

Подконтрольные Кремлю российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы заявляют о вероятной ликвидации в Украине сына генерала оккупационной армии РФ Александра Лапина, полковника Дениса Лапина.

Что известно о вероятной гибели сына генерала Лапина в Украине

Отмечается, что полковник Денис Лапин, весной 2022 года руководивший операцией по захвату Сум и Чернигова, мог погибнуть в результате ракетного удара украинских военных с HIMARS.

Пока официального подтверждения гибели топ-офицера оккупационной армии РФ в Украине нет.

Предполагается, что Лапин мог погибнуть 3 мая при попадании ракет украинских военных из HIMARS по одному из командных пунктов российских оккупантов.

К моменту гибели полковнику Денису Лапину исполнилось 38 лет.

РосСМИ предполагают, что погибший мог быть сыном российского генерал-полковника Александра Лапина.

Именно Лапин в феврале 2022 года руководил наступлением оккупационной армии РФ в Киев.

При этом его сын являлся одним из руководителей операции армии РФ по захвату Сум и Чернигова.

Известно, что с октября 2022 года 60-летний Лапин занимал должность командующего Центральным военным округом, а в январе 2023 года был назначен начальником штаба сухопутных войск России .

Генерал неоднократно становился объектом критики со стороны чеченского лидера Рамзана Кадырова и бывшего главы ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина за провалы в войне против Украины.

Кроме того, Лапин является рекордсменом по утраченной технике. Он при форсировании реки Северский Донец потерял батальонно-тактическую группу, то есть более 75 единиц техники.

Что известно о ликвидации ряда топ-офицеров оккупационной армии РФ

По информации офицера ВСУ и военного блогера Анатолия Штефана "Штирлица", подтверждена ликвидация украинскими военными группы топ-офицеров оккупационной армии РФ.

  • командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Спиридонов Владимир;

  • подполковник полиции Стругов Максим;

  • майор Закройщик Иван;

  • майор Пащенко Сергей;

  • командир батальона, (звание неизвестно) Емельянов Сергей "Гранит";

  • заместитель командира мотострелкового батальона майор Тетерский Михаил;

  • командир роты 331 пдп г. Кострома старший лейтенант Логинов Степан;

  • старший лейтенант Магомедов Гулбаганд;

  • лейтенант Таибов Султан.

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