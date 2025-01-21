Розвідка Британії вказала на новий провал Кремля у Сирії

Москва більше не має доступу до своєї військово-морської бази в сирійському місті Тартус після краху режиму Башара Асада. Кремль не зміг надати необхідну підтримку своєму союзнику через зосередженість на війні проти України.

Росія втратила доступ до військових баз у Середземному морі

Як зазначається у зведенні британської розвідки, подальша присутність та можливості Росії у Східному Середземномор’ї залишаються під питанням.

Після втрати контролю над Тартусом російське військово-морське угруповання в регіоні наразі позбавлене ключової логістичної бази для обслуговування та постачання, і не має рівноцінної альтернативи в регіоні.

Майбутнє російських баз у Сирії залишається невизначеним через політичну нестабільність у країні. Водночас Росія майже напевно прагне зберегти свою військову присутність у Середземномор'ї, — йдеться у повідомленні. Поширити

Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine — 21 January 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/l0m9NuFAJg #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cE0Te2a5yO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 21, 2025

Британська розвідка зазначає, що Кремль, ймовірно, зосередиться на логістичній підтримці своїх військових та приватних військових компаній (ПВК) в Африці, а також на спробах мінімізувати репутаційні втрати, пов’язані з падінням режиму Асада.

Наразі залишається незрозумілим, чи планує Росія передислокувати свої сили або обладнання до потенційних альтернативних баз у Північній Африці.

У британському Міноборони наголошують, що основний фокус Кремля залишається на війні в Україні, що, ймовірно, обмежило його здатність підтримувати режим Асада.

Російське керівництво майже напевно вважає український конфлікт своїм головним пріоритетом, що знизило можливості Москви утримувати владу Асада в Сирії, — підсумували у британському відомстві. Поширити

Сирія поступово розриває зв'язки з Росією

Що важливо розуміти, нове неочікуване рішення офіційний Дамаск ухвалив після того, як було запроваджено обмеження на в'їзд громадян з Ірану та Ізраїлю, пише Turkiye Today.

Журналісти звертають увагу на те, що цей крок посилює напруженість у регіоні, особливо між Сирією та цими країнами. Не варто також ігнорувати вплив рішення на міжнародну торгівлю.

Воно має важливе значення для сусідніх країн і світової торгівлі, особливо для Туреччини, яка має тісні торговельні відносини з Сирією, — йдеться в матеріалі видання. Поширити

За словами інсайдерів, указ міністерства фінансів Сирії, який був виданий 17 грудня, забороняє ввезення до Сирії товарів, які походять з вищезгаданих країн.