Розвідка Британії вказала на новий провал Кремля у Сирії

Москва більше не має доступу до своєї військово-морської бази в сирійському місті Тартус після краху режиму Башара Асада. Кремль не зміг надати необхідну підтримку своєму союзнику через зосередженість на війні проти України.
Головні тези:
- Втрата доступу до військової бази у Тартусі призвела до змін в стратегії Росії в Сирії через увагу, яку країна приділяє війні в Україні.
- Потенційні альтернативні бази у Північній Африці можуть стати новими геополітичними точками впливу.
- Росія зазнала втрат через політичну нестабільність у Сирії та активність українського конфлікту.
- Обмеження на в’їзд громадян з Ірану та Ізраїлю ускладнюють відносини з Дамаском та мають наслідки для міжнародної торгівлі.
- Рішення офіційного Дамаска посилює напруженість у регіоні та викликає турбулентність в світових торговельних операціях.
Росія втратила доступ до військових баз у Середземному морі
Як зазначається у зведенні британської розвідки, подальша присутність та можливості Росії у Східному Середземномор’ї залишаються під питанням.
Після втрати контролю над Тартусом російське військово-морське угруповання в регіоні наразі позбавлене ключової логістичної бази для обслуговування та постачання, і не має рівноцінної альтернативи в регіоні.
Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine — 21 January 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 21, 2025
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Британська розвідка зазначає, що Кремль, ймовірно, зосередиться на логістичній підтримці своїх військових та приватних військових компаній (ПВК) в Африці, а також на спробах мінімізувати репутаційні втрати, пов’язані з падінням режиму Асада.
Наразі залишається незрозумілим, чи планує Росія передислокувати свої сили або обладнання до потенційних альтернативних баз у Північній Африці.
У британському Міноборони наголошують, що основний фокус Кремля залишається на війні в Україні, що, ймовірно, обмежило його здатність підтримувати режим Асада.
Сирія поступово розриває зв'язки з Росією
Що важливо розуміти, нове неочікуване рішення офіційний Дамаск ухвалив після того, як було запроваджено обмеження на в'їзд громадян з Ірану та Ізраїлю, пише Turkiye Today.
Журналісти звертають увагу на те, що цей крок посилює напруженість у регіоні, особливо між Сирією та цими країнами. Не варто також ігнорувати вплив рішення на міжнародну торгівлю.
За словами інсайдерів, указ міністерства фінансів Сирії, який був виданий 17 грудня, забороняє ввезення до Сирії товарів, які походять з вищезгаданих країн.
Окрім того, наголошується, що заборона буде діяти в усіх сухопутних та морських прикордонних портах країни.