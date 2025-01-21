Разведка Британии указала на новый провал Кремля в Сирии

Москва больше не имеет доступа к своей военно-морской базе в сирийском городе Тартус после крушения режима Башара Асада. Кремль не смог оказать необходимую поддержку своему союзнику из-за сосредоточенности на войне против Украины.

Россия потеряла доступ к военным базам в Средиземном море

Как отмечается в строительстве британской разведки, дальнейшее присутствие и возможности России в Восточном Средиземноморье остаются под вопросом.

После потери контроля над Тартусом российская военно-морская группировка в регионе пока лишена ключевой логистической базы для обслуживания и поставок, и не имеет равноценной альтернативы в регионе.

Будущее российских баз в Сирии остается неопределенным из-за политической нестабильности в стране. В то же время Россия почти наверняка стремится сохранить свое военное присутствие в Средиземноморье, говорится в сообщении. Поделиться

Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine — 21 January 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/l0m9NuFAJg #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cE0Te2a5yO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 21, 2025

Британская разведка отмечает, что Кремль, вероятно, сосредоточится на логистической поддержке своих военных и частных военных компаний (ПИК) в Африке, а также попытках минимизировать репутационные потери, связанные с падением режима Асада.

Пока остается непонятным, планирует ли Россия передислоцировать свои силы или оборудование к потенциальным альтернативным базам в Северной Африке.

В британском Минобороны подчеркивают, что основной фокус Кремля остается на войне в Украине, что предположительно ограничило его способность поддерживать режим Асада.

Российское руководство почти наверняка считает украинский конфликт своим главным приоритетом, что снизило возможности Москвы удерживать власть Асада в Сирии, — подытожили в британском ведомстве. Поделиться

Сирия постепенно разрывает связи с Россией

Что важно понимать, новое неожиданное решение официальный Дамаск принял после того, как были введены ограничения на въезд граждан из Ирана и Израиля, пишет Turkiye Today .

Журналисты обращают внимание, что этот шаг усиливает напряженность в регионе, особенно между Сирией и этими странами. Не следует также игнорировать влияние решения на международную торговлю.

Оно имеет важное значение для соседних стран и мировой торговли, особенно для Турции, имеющей тесные торговые отношения с Сирией, говорится в материале издания. Поделиться

По словам инсайдеров, указ министерства финансов Сирии, изданный 17 декабря, запрещает ввоз в Сирию товаров, происходящих из вышеупомянутых стран.