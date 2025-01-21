Разведка Британии указала на новый провал Кремля в Сирии

Москва больше не имеет доступа к своей военно-морской базе в сирийском городе Тартус после крушения режима Башара Асада. Кремль не смог оказать необходимую поддержку своему союзнику из-за сосредоточенности на войне против Украины.
Главные тезисы
- Утрата доступа к военной базе в Тартусе привела к изменениям в стратегии России в Сирии из-за внимания, которое страна уделяет войне в Украине.
- Потенциальные альтернативные базы Северной Африки могут стать новыми геополитическими точками влияния.
- Россия понесла потери из-за политической нестабильности в Сирии и активности украинского конфликта.
- Ограничения на въезд граждан из Ирана и Израиля осложняют отношения с Дамаском и имеют последствия для международной торговли.
- Решение официального Дамаска усугубляет напряженность в регионе и вызывает турбулентность в мировых торговых операциях.
Россия потеряла доступ к военным базам в Средиземном море
Как отмечается в строительстве британской разведки, дальнейшее присутствие и возможности России в Восточном Средиземноморье остаются под вопросом.
После потери контроля над Тартусом российская военно-морская группировка в регионе пока лишена ключевой логистической базы для обслуживания и поставок, и не имеет равноценной альтернативы в регионе.
Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine — 21 January 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 21, 2025
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Британская разведка отмечает, что Кремль, вероятно, сосредоточится на логистической поддержке своих военных и частных военных компаний (ПИК) в Африке, а также попытках минимизировать репутационные потери, связанные с падением режима Асада.
Пока остается непонятным, планирует ли Россия передислоцировать свои силы или оборудование к потенциальным альтернативным базам в Северной Африке.
В британском Минобороны подчеркивают, что основной фокус Кремля остается на войне в Украине, что предположительно ограничило его способность поддерживать режим Асада.
Сирия постепенно разрывает связи с Россией
Что важно понимать, новое неожиданное решение официальный Дамаск принял после того, как были введены ограничения на въезд граждан из Ирана и Израиля, пишет Turkiye Today .
Журналисты обращают внимание, что этот шаг усиливает напряженность в регионе, особенно между Сирией и этими странами. Не следует также игнорировать влияние решения на международную торговлю.
По словам инсайдеров, указ министерства финансов Сирии, изданный 17 декабря, запрещает ввоз в Сирию товаров, происходящих из вышеупомянутых стран.
Кроме того, отмечается, что запрет будет действовать во всех сухопутных и морских пограничных портах страны.