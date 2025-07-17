11-я годовщина сбития самолета МН17 — МИД Украины напомнило миру о военном преступлении России
Категория
Проиcшествия
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11-я годовщина сбития самолета МН17 — МИД Украины напомнило миру о военном преступлении России

МИД Украины
МН17
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11 лет назад, 17 июля 2014 года, российские военнослужащие и лица под их непосредственным контролем совершили одно из самых ужасных преступлений – сбивание гражданского авиалайнера рейса МН17 Малайзийских авиалиний в небе над временно оккупированной частью Донецкой области Украины. Об этом трагическом для мира событии напомнило Министерство иностранных дел Украины.

Главные тезисы

  • Сбитие самолета МН17 — одно из самых ужасных военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.
  • Международные судебные решения подтверждают причастность РФ к трагедии и требуют ответственности за нарушение международного права.
  • Дело МН17 символизирует борьбу за справедливость и важность международного правосудия в борьбе с военными преступлениями.

Нет никаких сомнений в причастности РФ к катастрофе МН17

Одно умышленное действие российских преступников и их пособий унесло жизни 298 человек на борту, граждан многих государств, невиновных жертв российской агрессии. С первой минуты Россия пыталась скрыть от мира правду, сочиняя лживые теории о причинах катастрофы.

Пока нет никаких сомнений в том, кто совершил это преступление и кто несет ответственность за убийство сотен людей. У мира уже есть надлежащий международно-правовой ответ, который нивелирует все ложные обвинения, манипуляции и дезинформацию, которую так тщательно распространяли российские чиновники.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги объявил приговор трем обвиняемым лицам, непосредственно причастным к сбитию рейса МН17 с ЗРК «Бук» (Buk-TELAR), завезенному на временно оккупированную территорию Украины с территории Российской Федерации.

В мае 2025 года Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) вынес решение по существу по делу по иску Нидерландов и Австралии, в котором установил, что Российская Федерация нарушила статью 3bis Конвенции о международной гражданской авиации, применив оружие против рейса МН17 — гражданского самолета.

В июле 2025 года Европейский суд по правам человека в своем решении по существу дела «Украина и Нидерланды против Российской Федерации» установил, что убийство гражданских лиц на борту рейса МН17 не может считаться «законным актом войны» и является нарушением права на жизнь в соответствии со статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основ.

Кроме того, Суд пришел к выводу, что продолжительные страдания родственников жертв убытия рейса MH17 имели характер и масштаб, которые составляют бесчеловечное обращение в соответствии со статьей 3 Конвенции.

Суд также отметил попытки России воспрепятствовать расследованию из-за распространения ложной или откровенно сфальсифицированной информации о крушении и отметил, что Россия также нарушила Конвенцию не проведя расследование обстоятельств ущерба и судебного преследования обвиняемых, не обеспечив надлежащего сотрудничества с другими государствами в ходе международного расследования.

Дело МН17 — это много томов боли, страданий, русской лжи и целенаправленного сокрытия фактов. В то же время она свидетельствует, что, несмотря на колоссальные ресурсы российской пропагандистской машины и упорное отрицание своей причастности, Российская Федерация не осталась безнаказанной и не смогла обмануть мир.

Мы убеждены, что Российская Федерация как государство, его военнослужащие и должностные лица должны быть привлечены к ответственности за каждое нарушение норм международного права, совершенных во время вооруженной агрессии против Украины. Украина совместно с международными партнерами прилагает максимум усилий по восстановлению справедливости для всех, кто пострадал от российского террора.

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