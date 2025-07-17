11-ті роковини збиття літака МН17 — МЗС України нагадало світу про воєнний злочин Росії

11 років тому, 17 липня 2014 року, російські військовослужбовці та особи під їх безпосереднім контролем здійснили один з найжахливіших злочинів – збиття цивільного авіалайнера рейсу МН17 Малайзійських авіаліній у небі над тимчасово окупованою частиною Донецької області України. Про цю трагічну для світу подію нагадало Міністерство закордонних справ України.

Немає жодних сумнівів щодо причетності РФ до катастрофи МН17

Одна навмисна дія російських злочинців та їхніх посібників забрала життя 298 осіб на борту, громадян багатьох держав, невинних жертв російської агресії. З першої хвилини Росія намагалася сховати від світу правду, вигадуючи брехливі теорії про причини катастрофи.

Наразі немає жодних сумнівів щодо того, хто вчинив цей злочин та хто несе відповідальність за вбивство сотень людей. Світ уже має належну міжнародно-правову відповідь, яка нівелює усі хибні звинувачення, маніпуляції та дезінформацію, яку так старанно поширювали російські посадовці.

У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги оголосив вирок трьом звинуваченим особам, які безпосередньо причетні до збиття рейсу МН17 з ЗРК «Бук» (Buk-TELAR), завезеного на тимчасово окуповану територію України з території Російської Федерації.

У травні 2025 року Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) винесла рішення по суті у справі за позовом Нідерландів та Австралії, у якому встановила, що Російська Федерація порушила статтю 3bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, застосувавши зброю проти рейсу МН17 — цивільного літака у польоті.

У липні 2025 року Європейський суд з прав людини у своєму рішенні по суті справи «Україна та Нідерланди проти Російської Федерації» встановив, що вбивство цивільних осіб на борту рейсу МН17 не може вважатися «законним актом війни» і є порушенням права на життя згідно зі статтею 2 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Поширити

Крім того, Суд дійшов висновку, що тривалі страждання родичів жертв збиття рейсу MH17 мали характер і масштаб, які становлять нелюдське поводження відповідно до статті 3 Конвенції.

Суд також наголосив на спробах Росії перешкодити розслідуванню через поширення хибної або відверто сфальсифікованої інформації щодо катастрофи та зазначив, що Росія також порушила Конвенцію не провівши розслідування обставин збиття та судового переслідування звинувачених, не забезпечивши належного співробітництва з іншими державами у ході міжнародного розслідування.

Справа МН17 — це багато томів болю, страждань, російської брехні та цілеспрямованого приховування фактів. Водночас вона свідчить, що попри колосальні ресурси російської пропагандистської машини та вперте заперечення своєї причетності, Російська Федерація не залишилася безкарною та не змогла обдурити світ.