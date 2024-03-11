15 военных РФ засудили за жестокое обращение с гражданскими в Ягодном на Черниговщине

Суд заочно приговорил 15 российских оккупантов к 12 годам заключения за жестокое обращение с гражданскими в Ягодном на Черниговщине.

Российских военных признали виновными

Российских оккупантов признали виновными в нарушении законов и обычаев войны, совершенных группой лиц (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры доказали, что в начале марта 2022 года российские военные, находясь в оккупированном селе Ягодное Черниговского района, лишили свободы и насильственно удерживали в подвале Ягиднянской школы в качестве «живого щита» 368 человек, среди которых 69 несовершеннолетних.

Таким образом местные жители использовались для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны Вооруженных Сил Украины.

Из-за бесчеловечных условий содержания и неоказания необходимой медицинской помощи в "подвале смерти" умерли 10 гражданских лиц.

Что известно о событиях в селе Ягодное

В начале вторжения село около месяца находилось под русской оккупацией. Оккупанты собрали жителей села в подвал местной школы, где продержали четыре недели.

В подвале отсутствовала канализация, освещение и вентиляция, люди находились без воды и еды.

В течение 28 дней, с 3 марта по 31 марта 2022 350 жители села находились в подвале, площадью 197 м².

77 пленников были детьми, самому младшему — 1,5 месяца. 10 человек скончались, еще 17 были убиты войсками РФ.

Село было освобождено украинскими военными 30 марта 2022 года.