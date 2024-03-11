15 військових РФ засудили за жорстоке поводження з цивільними в Ягідному на Чернігівщині
Категорія
Україна
Дата публікації

15 військових РФ засудили за жорстоке поводження з цивільними в Ягідному на Чернігівщині

Офіс Генерального прокурора
Військовослужбовці РФ

Суд заочно засудив 15 російських окупантів до 12 років увʼязнення за жорстоке поводження з цивільними в Ягідному на Чернігівщині.

Засудження російських військових

Російських окупантів визнали винними у порушенні законів та звичаїв війни, вчинених групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори довели, що на початку березня 2022 року російські військові, перебуваючи в окупованому селі Ягідне Чернігівського району, позбавили волі та насильно утримували в підвалі Ягіднянської школи в якості «живого щита» 368 людей, серед яких 69 неповнолітніх.

Таким чином, місцеві мешканці використовувались для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних Сил України.

Через нелюдські умови утримання та ненадання необхідної медичної допомоги у "підвалі смерті" померло 10 цивільних осіб.

Що відомо про події в селі Ягідне

На початку вторгнення, село близько місяця знаходилось під російською окупацією. Окупанти зібрали мешканців села у підвал місцевої школи, де протримали чотири тижні.

У підвалі була відсутня каналізація, освітлення і вентиляція, люди перебували без води та їжі.

Упродовж 28 днів, з 3 березня по 31 березня 2022 року 350 мешканці села перебували у підвалі, площею 197 м².

77 бранців були дітьми, наймолодшому — 1,5 місяця. 10 осіб померло, ще 17 були вбиті військами РФ.

Село було звільнене українськими військовими 30 березня 2022 року.

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