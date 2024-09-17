2-месячная бегемотиха из Таиланда стала настоящей звездой соцсетей. В чем причина

2-месячная карликовая бегемотиха Му-Денг из зоопарка Khao Kheow Open Zoo в Таиланде стала настоящей звездой соцсетей и побуждает туристов выстраиваться в очереди, чтобы увидеть ее.
Главные тезисы
- Бегемотиха Му-Денг стала популярной в соцсетях благодаря своему забавному поведению и милому виду.
- Популярность Му-Денг привела к увеличению посещаемости зоопарка Khao Kheow Open Zoo в Таиланде на 30%.
- Следствия безумной популярности бегемотихи включают безопасностные проблемы и неадекватное поведение посетителей.
- Маленькая бегемотиха родилась 10 июля и уже покорила сердца многих пользователей в соцсетях.
- Зоопарк предлагает платные ночевки для туристов, желающих увидеть Му-Денга, не стоя в очереди, из-за резкого увеличения популярности.
В чем секрет безумной популярности бегемотихи Му-Денг
Отмечается, что маленькая бегемотиха приобрела популярность у пользователей соцсетей и туристов из-за своего забавного поведения и милой внешности.
Животное имеет милые розовые щечки, как у персонажа мультфильма.
Му-Дэнг родилась 10 июля в семье матери Ионы и отца Тони, которые до этого уже воспитывали двух детенышей.
В частности, после рождения маленькой бегемотихи у нее появилась собственная страница в Facebook, на которую подписалось по меньшей мере 20 тысяч пользователей.
В возрасте двух месяцев Му-Денг уже весит около 20 кг и до сих пор питается молоком матери.
Ожидается, что со следующего месяца она начнет есть растительную пищу.
Большую часть времени Му-Дэнг спит, а также любит купаться.
При этом она кусает смотрителей за колени, смешно раскрывает рот и забавляется.
В августе работники зоопарка начали публиковать видео с весельем бегемотихи, покорившие сердце многих пользователей.
На страницу зоопарка в TikTok на фоне популярности Му-Дэнга уже подписалось 2,5 млн человек. Одно из видео в Facebook, на котором бегемотиха зевает и наслаждается поглаживаниями от одного из смотрителей, собрало 7,3 млн просмотров.
Что известно о последствиях безумной популярности Му-Дэнг
У маленькой бегемотихи появилось большое количество поклонников, которые выпекают торты с ее изображениями и рисуют картины с милым созданием.
Чтобы справиться с наплывом туристов, зоопарк стал предлагать посетителям платные ночевки в домиках, чтобы они могли не стоять в очереди с самого утра.
Впрочем, директор зоопарка Наронгвит Чодчой уже не очень радуется великой славе Му-Дэнга.
По его словам, когда маленькая бегемотиха стала популярной, посещение зоопарка выросло на 30%, но некоторые посетители вели себя неадекватно — обливали животное водой, бросались в нее предметами.
Работники уже установили систему видеонаблюдения. Также за Му-Дэнгом стал присматривать охранник.
Лучшее время, чтобы увидеть Му-Денг, период с 8 до 9 часов утра.
Также звездное животное можно застать в вольере после обеда, когда его мать Йону кормят. Маленькая бегемотиха пока очень привязана к маме.
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