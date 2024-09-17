2-месячная бегемотиха из Таиланда стала настоящей звездой соцсетей. В чем причина

2-месячная карликовая бегемотиха Му-Денг из зоопарка Khao Kheow Open Zoo в Таиланде стала настоящей звездой соцсетей и побуждает туристов выстраиваться в очереди, чтобы увидеть ее.

В чем секрет безумной популярности бегемотихи Му-Денг

Отмечается, что маленькая бегемотиха приобрела популярность у пользователей соцсетей и туристов из-за своего забавного поведения и милой внешности.

Животное имеет милые розовые щечки, как у персонажа мультфильма.

Му-Дэнг родилась 10 июля в семье матери Ионы и отца Тони, которые до этого уже воспитывали двух детенышей.

В частности, после рождения маленькой бегемотихи у нее появилась собственная страница в Facebook, на которую подписалось по меньшей мере 20 тысяч пользователей.

В возрасте двух месяцев Му-Денг уже весит около 20 кг и до сих пор питается молоком матери.

Ожидается, что со следующего месяца она начнет есть растительную пищу.

Большую часть времени Му-Дэнг спит, а также любит купаться.

При этом она кусает смотрителей за колени, смешно раскрывает рот и забавляется.

В августе работники зоопарка начали публиковать видео с весельем бегемотихи, покорившие сердце многих пользователей.

На страницу зоопарка в TikTok на фоне популярности Му-Дэнга уже подписалось 2,5 млн человек. Одно из видео в Facebook, на котором бегемотиха зевает и наслаждается поглаживаниями от одного из смотрителей, собрало 7,3 млн просмотров.

Что известно о последствиях безумной популярности Му-Дэнг

У маленькой бегемотихи появилось большое количество поклонников, которые выпекают торты с ее изображениями и рисуют картины с милым созданием.

Чтобы справиться с наплывом туристов, зоопарк стал предлагать посетителям платные ночевки в домиках, чтобы они могли не стоять в очереди с самого утра.

Впрочем, директор зоопарка Наронгвит Чодчой уже не очень радуется великой славе Му-Дэнга.

По его словам, когда маленькая бегемотиха стала популярной, посещение зоопарка выросло на 30%, но некоторые посетители вели себя неадекватно — обливали животное водой, бросались в нее предметами.

Работники уже установили систему видеонаблюдения. Также за Му-Дэнгом стал присматривать охранник.

Лучшее время, чтобы увидеть Му-Денг, период с 8 до 9 часов утра.

Также звездное животное можно застать в вольере после обеда, когда его мать Йону кормят. Маленькая бегемотиха пока очень привязана к маме.