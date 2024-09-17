2-місячна бегемотиха з Таїланду стала справжньою зіркою соцмереж. У чому причина
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2-місячна бегемотиха з Таїланду стала справжньою зіркою соцмереж. У чому причина

Зіркова бегемотиха з Таїланду Му-Денг
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Джерело:  CNN

2-місячна карликова бегемотиха Му-Денг з зоопарку Khao Kheow Open Zoo у Таїланді стала справжньою зіркою соцмереж та спонукає туристів шикуватись у черги, аби побачити її. 

Головні тези:

  • Маленька бегемотиха Му-Денг стала справжньою зіркою у соцмережах завдяки своїй кумедній поведінці та милому вигляду.
  • З публікаціями відео з веселощами бегемотихи на платформах TikTok та Facebook зросла кількість її шанувальників.
  • Наплив туристів у зоопарк Khao Kheow Open Zoo в Таїланді збільшився на 30%, що призвело до введення додаткових заходів безпеки через неадекватну поведінку деяких відвідувачів.
  • Зоопарк пропонує платні ночівлі для відвідувачів, які бажають побачити бегемотиху Му-Денг, не стоячи в черзі.
  • Директор зоопарку висловив занепокоєння щодо шаленої популярності Му-Денг та ризику для її безпеки через неадекватні дії відвідувачів.

У чому секрет шаленої популярності бегемотихи Му-Денг

Зазначається, що маленька бегемотиха набула популярності в користувачів соцмереж та туристів через свою кумедну поведінку та милу зовнішність.

Тваринка має милі розові щічки, як у персонажа мультфільму.

Му-Денг народилась 10 липня в сім'ї матері Йони та батька Тоні, які до цього вже виховували двох дитинчат.

Зокрема, після народження маленької бегемотихи в неї з’явилась власна сторінка у Facebook, на яку підписалось щонайменше 20 тис користувачів.

Бегемотиха Му-Денг із зоопарку у Таїланді стала зіркою соцмереж
Маленька бегемотиха Му-Денг із зоопарку Таїланді

У віці двох місяців Му-Денг вже має вагу близько 20 кг і досі харчується молоком матері.

Очікується, що вже з наступного місяця вона почне їсти рослинну їжу.

Бегемотиха Му-Денг із зоопарку у Таїланді стала зіркою соцмереж
Маленька бегемотиха Му-Денг із зоопарку Таїланді

Більшу частину часу Му-Денг спить, а також полюбляє купатись.

При цьому вона кусає доглядачів за коліна, кумедно розкриває рота та бавиться.

У серпні працівники зоопарку почали публікувати відео із веселощами бегемотихи, які підкорили серце багатьох користувачів.

На сторінку зоопарку в TikTok на тлі популярності Му-Денг вже підписалось 2,5 млн людей. Одне з відео у Facebook, на якому бегемотиха позіхає і насолоджується погладжуваннями від одного з доглядачів, зібрало 7,3 млн переглядів.

Що відомо про наслідки шаленої популярності Му-Денг

Зазначається, що в маленької бегемотихи з’явилась велика кількість шанувальників, які випікають торти з її зображеннями і малюють картини з милим створінням.

Щоб впоратися з напливом туристів, зоопарк почав пропонувати відвідувачам платні ночівлі у будиночках, щоб вони могли не стояти в черзі з самого ранку.

Утім, директор зоопарку Наронгвіт Чодчой вже не надто радіє великій славі Му-Денг.

За його словами, коли маленька бегемотиха стала популярною, відвідування зоопарку зросло на 30%, але деякі відвідувачі поводилися неадекватно — обливали тварину водою, кидалися в неї предметами.

Працівники вже встановили систему відеоспостереження. Також за Му-Денг почав наглядати охоронець.

Найкращий час, щоб побачити Му-Денг, період з 8 до 9 години ранку.

Також зіркову тварину можна застати у вольєрі після обіду, коли її матір Йону годують. Маленька бегемотиха поки що дуже прив'язана до мами.

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