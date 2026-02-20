2010-е возвращаются. Миллениалы снова захватили мир моды и стиля

Ни для кого не секрет, что мода – явление циклическое. Однако для многих людей стало неожиданностью, что подиумы New York Fashion Week вновь покоряют модели в образах с 2010-х годов. На фоне последних событий эксперты пришли к выводу, что эстетика прошлого десятилетия снова захватила мир моды вместе с ее главными представителями – миллениалами.

Стиль миллениалов снова покоряет модные подиумы

Миллениалы (поколение Y) — это люди, рожденные примерно с 1981 по 1996 год, ставшие мостиком между аналоговой и цифровой эпохами.

Их главные характеристики прекрасно известны представителям других поколений.

Это не только высокая цифровая грамотность, но и масштабные амбиции, стремлением к самореализации, умение совмещать личную жизнь с карьерой (work-life balance), и феноменальная загадочная способность выглядеть моложе своих лет.

О культовом стиле миллениалов также до сих пор ходят легенды. Возможно, именно поэтому он снова привлек к себе внимание известных модельеров.

Что любопытно, этот стиль уже успели окрестить как millennialcore.

К новой волне сразу присоединились такие бренды Coach, 7 For All Mankind, Proenza Schouler, Tory Burch и Ralph Lauren.

Теперь на больших подиумах все чаще можно видеть джинсовые куртки, мини-юбки и культовые skinny jeans, которые, как известно, ассоциируются только с поколениями миллениалов.