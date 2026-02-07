Звезда Голливуда Хэлли Берри выходит замуж — видео

Американская актриса Хэлли Берри впервые официально подтвердила, что готовится к свадьбе со своим избранником музыкантом Ван Гантом.
Главные тезисы
- Для Хэлли Берри это будет уже четвёртый брак.
- Она похвасталась кольцом и не скрывала своих искренних эмоций.
Хэлли Берри снова невеста
Отношения звезды Голливуда долгое время были в центре внимания фанатов, ведь активно распространялись слухи о том, что она отказалась выйти замуж за своего бойфренда.
Однако звезда заявила, что свадьба будет.
Хэлли 6 лет строила отношения с музыкантом Ван Гантом, а теперь готовится стать его законной женой.
Что важно понимать, для актрисы это будет уже четвёртый брак.
Вторым мужем Берри стал музыкант Эрик Бене.
Также сердце звезды покорил Оливье Мартинес — 13 лет назад у них родился сын.
