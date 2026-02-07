Звезда Голливуда Хэлли Берри выходит замуж — видео
Звезда Голливуда Хэлли Берри выходит замуж — видео

Источник:  online.ua

Американская актриса Хэлли Берри впервые официально подтвердила, что готовится к свадьбе со своим избранником музыкантом Ван Гантом.

Главные тезисы

  • Для Хэлли Берри это будет уже четвёртый брак.
  • Она похвасталась кольцом и не скрывала своих искренних эмоций.

Отношения звезды Голливуда долгое время были в центре внимания фанатов, ведь активно распространялись слухи о том, что она отказалась выйти замуж за своего бойфренда.

Однако звезда заявила, что свадьба будет.

Фото: facebook.com/HalleBerry

Хэлли 6 лет строила отношения с музыкантом Ван Гантом, а теперь готовится стать его законной женой.

Что ж, существует определенная неразбериха относительно того, что он предлагал мне жениться, а я сказала "нет". Но это не так. Я не говорила "нет". Мы просто не назначили дату, — объяснила Берри и похвасталась своим кольцом.

Что важно понимать, для актрисы это будет уже четвёртый брак.

Свою первую свадьбу Хэлли сыграла с бейсболистом Дэвидом Джастисом.

Вторым мужем Берри стал музыкант Эрик Бене.

Также сердце звезды покорил Оливье Мартинес — 13 лет назад у них родился сын.

