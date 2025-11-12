Мадонна посмеялась над слухами о свадьбе с молодым бойфрендом — видео
Мадонна посмеялась над слухами о свадьбе с молодым бойфрендом — видео

Мадонна
Источник:  online.ua

Культовая певица Мадонна впервые прокомментировала слухи о своей помолвке с молодым избранником. Звезда ответила в присущем себе саркастическом стиле.

Главные тезисы

  • Мадонна иронически отреагировала на слухи о свадьбе с молодым футболистом, подтвердив это разыгрыванием момента предложения на TikTok.
  • Видео с актером Акимом Моррисом, держащим кольцо, оказалось всего лишь шуткой, поддержанной песней RAYE, чем певица окончательно опровергла слухи.

Мадонна посмеялась над слухами о своей свадьбе

На днях медиа распространили информацию о том, что известная артистка якобы согласилась выйти замуж за 29-летнего футболиста Акима Морриса.

В своем TikTok Мадонна обнародовала новое видео с любимым.

Парочка разыграла момент предложения. Аким встает на одно колено, держа в руке кольцо. В это время Мадонна, удивленная увиденным, одевает аксессуар, который действительно оказался брелоком с футбольным мячиком.

I Said Goal (Я сказала "Гол"), — иронично подписала кадры певица.

@madonna #whereismyhusband ♬ WHERE IS MY HUSBAND! — RAYE

Что интересно, звезда дополнила это видео песня RAYE — Where Is My Husband! (где мой муж), чем еще больше посмеялась над слухами и тем самым окончательно опровергла их.

Стоит отметить, что 67-летняя американская певица была замужем дважды по звездам кинематографа. Первый брак Мадонны был с Шоном Пенном и продолжался четыре года. Второй раз певица вышла замуж за режиссера Гая Ричи, от которого родила сына Рокко и усыновила мальчика Дэвида. Также у певицы есть старшая дочь Лурдес и еще трое названных детей.

