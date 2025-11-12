Мадонна поглузувала над чутками щодо весілля з молодим бойфрендом — відео

Культова співачка Мадонна вперше прокоментувала чутки про свої заручини з молодим обранцем. Зірка відповіла у притаманному собі саркастичному стилі.

Мадонна посміялася з чуток про своє весілля

Днями медіа поширили інформацію про те, що відома артистка нібито погодилася вийти заміж за 29-річного футболіста Акіма Морріса.

У своєму TikTok Мадонна оприлюднила нове відео з коханим.

Парочка розіграла момент пропозиції. Акім встає на одне коліно, тримаючи в руці каблучку. В цей час Мадонна, здивована побаченим, одягає аксесуар, який насправді виявився брелоком з футбольним м'ячиком.

I Said Goal (Я сказала "Гол"), — іронічно підписала кадри співачка.

Що цікаво, зірка доповнила це відео пісне RAYE — Where Is My Husband! (Де мій чоловік), чим ще більше покепкувала з чуток і тим самим остаточно спростувала їх. Поширити

Варто зазначити, що 67-річна американська співачка була заміжня двічі за зірками кінематографа. Перший шлюб Мадонни був з Шоном Пенном і тривав чотири роки. Вдруге співачка вийшла заміж за режисера Ґая Річі, від якого народила сина Рокко та всиновила хлопчика Девіда. Також у співачки є старша донька Лурдес та ще троє названих дітей.