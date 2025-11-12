Мадонна поглузувала над чутками щодо весілля з молодим бойфрендом — відео
Мадонна поглузувала над чутками щодо весілля з молодим бойфрендом — відео

Мадонна
Джерело:  online.ua

Культова співачка Мадонна вперше прокоментувала чутки про свої заручини з молодим обранцем. Зірка відповіла у притаманному собі саркастичному стилі.

Головні тези:

  • Мадонна поглузувала над чутками про її заручини з 29-річним футболістом у новому відео на ТікТок.
  • Зірка іронічно відповіла на спекуляції шляхом розіграшу моменту пропозиції від коханого.
  • Це відео разом з музикою пісні RAYE підтверджує, що чутки про весілля Мадонни є лише міфом.

Мадонна посміялася з чуток про своє весілля

Днями медіа поширили інформацію про те, що відома артистка нібито погодилася вийти заміж за 29-річного футболіста Акіма Морріса.

У своєму TikTok Мадонна оприлюднила нове відео з коханим.

Парочка розіграла момент пропозиції. Акім встає на одне коліно, тримаючи в руці каблучку. В цей час Мадонна, здивована побаченим, одягає аксесуар, який насправді виявився брелоком з футбольним м'ячиком.

I Said Goal (Я сказала "Гол"), — іронічно підписала кадри співачка.

@madonna #whereismyhusband ♬ WHERE IS MY HUSBAND! — RAYE

Що цікаво, зірка доповнила це відео пісне RAYE — Where Is My Husband! (Де мій чоловік), чим ще більше покепкувала з чуток і тим самим остаточно спростувала їх.

Варто зазначити, що 67-річна американська співачка була заміжня двічі за зірками кінематографа. Перший шлюб Мадонни був з Шоном Пенном і тривав чотири роки. Вдруге співачка вийшла заміж за режисера Ґая Річі, від якого народила сина Рокко та всиновила хлопчика Девіда. Також у співачки є старша донька Лурдес та ще троє названих дітей.

