Мадонна поглузувала над чутками щодо весілля з молодим бойфрендом — відео

Культова співачка Мадонна вперше прокоментувала чутки про свої заручини з молодим обранцем. Зірка відповіла у притаманному собі саркастичному стилі.
Головні тези:
- Мадонна поглузувала над чутками про її заручини з 29-річним футболістом у новому відео на ТікТок.
- Зірка іронічно відповіла на спекуляції шляхом розіграшу моменту пропозиції від коханого.
- Це відео разом з музикою пісні RAYE підтверджує, що чутки про весілля Мадонни є лише міфом.
Мадонна посміялася з чуток про своє весілля
Днями медіа поширили інформацію про те, що відома артистка нібито погодилася вийти заміж за 29-річного футболіста Акіма Морріса.
У своєму TikTok Мадонна оприлюднила нове відео з коханим.
Парочка розіграла момент пропозиції. Акім встає на одне коліно, тримаючи в руці каблучку. В цей час Мадонна, здивована побаченим, одягає аксесуар, який насправді виявився брелоком з футбольним м'ячиком.
I Said Goal (Я сказала "Гол"), — іронічно підписала кадри співачка.
Варто зазначити, що 67-річна американська співачка була заміжня двічі за зірками кінематографа. Перший шлюб Мадонни був з Шоном Пенном і тривав чотири роки. Вдруге співачка вийшла заміж за режисера Ґая Річі, від якого народила сина Рокко та всиновила хлопчика Девіда. Також у співачки є старша донька Лурдес та ще троє названих дітей.
