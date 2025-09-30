Співачка Мадонна розкрила жахливу таємницю свого життя

Культова американська співачка Мадонна вперше поділилася зізнанням про те, що була близькою до здійснення суїциду. Про фатальне рішення вона постійно розмірковувала після розлучення з режисером Гаєм Річі та на тлі боротьби за опіку над сином.
Головні тези:
- Найбільше Мадонна боялася втратити свого сина.
- Зірка пояснила, як їй вдалося вибратися з кризи.
Мадонна більше не приховує правду
Зірка розповіла журналістам, що переживала жахливий період життя 9 років тому.
Це відбувалося тоді, коли її син Рокко переїхав до батька в Лондон на час її "Rebel Heart Tour".
Саме тоді неочікувано розгорілася запекла боротьба за опіку над дитиною.
Мадонна не була готовою до такого розвитку подій та називає це одним із найболючіших моментів у своєму житті.
Саме ці жахливі події підштовхнули зірку до думок про суїцид.
На переконання співачки, впоратися з цією кризою йому допомогло "духовне життя".
