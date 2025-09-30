Співачка Мадонна розкрила жахливу таємницю свого життя

Культова американська співачка Мадонна вперше поділилася зізнанням про те, що була близькою до здійснення суїциду. Про фатальне рішення вона постійно розмірковувала після розлучення з режисером Гаєм Річі та на тлі боротьби за опіку над сином.

Мадонна більше не приховує правду

Зірка розповіла журналістам, що переживала жахливий період життя 9 років тому.

Це відбувалося тоді, коли її син Рокко переїхав до батька в Лондон на час її "Rebel Heart Tour".

Саме тоді неочікувано розгорілася запекла боротьба за опіку над дитиною.

Мадонна не була готовою до такого розвитку подій та називає це одним із найболючіших моментів у своєму житті.

Я справді не бачила виходу, була боротьба за опіку над моїм сином. Навіть попри те, що мій шлюб не склався — у багатьох людей не складаються шлюби. Вони одружуються не з тими, хто їм підходить. Вони не збігаються. Вони не призначені одне для одного. Але коли хтось намагається забрати в мене мою дитину.. Це було так, ніби мене могли просто вбити, — зізналася співачка. Поширити

Саме ці жахливі події підштовхнули зірку до думок про суїцид.