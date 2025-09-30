Певица Мадонна раскрыла ужасную тайну своей жизни

Культовая американская певица Мадонна впервые поделилась признанием о том, что была близка к осуществлению суицида. О роковом решении она постоянно размышляла после развода с режиссером Гаем Ричи и на фоне борьбы за опеку над сыном.
Главные тезисы
- Больше всего Мадонна боялась потерять своего сына.
- Звезда объяснила, как ей удалось выбраться из кризиса.
Мадонна больше не скрывает правду
Звезда рассказала журналистам, что переживала ужасающий период жизни 9 лет назад.
Это происходило тогда, когда ее сын Рокко переехал к отцу в Лондон на время ее "Rebel Heart Tour".
В это время неожиданно разгорелась ожесточенная борьба за опеку над ребенком.
Мадонна не была готова к такому развитию событий и называет это одним из самых болезненных моментов в своей жизни.
Именно эти ужасные события подтолкнули звезду к мыслям о суициде.
По убеждению певицы, справиться с этим кризисом ей помогла "духовная жизнь".
