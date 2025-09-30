Певица Мадонна раскрыла ужасную тайну своей жизни
Певица Мадонна раскрыла ужасную тайну своей жизни

Читати українською
Источник:  online.ua

Культовая американская певица Мадонна впервые поделилась признанием о том, что была близка к осуществлению суицида. О роковом решении она постоянно размышляла после развода с режиссером Гаем Ричи и на фоне борьбы за опеку над сыном.

Главные тезисы

  • Больше всего Мадонна боялась потерять своего сына.
  • Звезда объяснила, как ей удалось выбраться из кризиса.

Звезда рассказала журналистам, что переживала ужасающий период жизни 9 лет назад.

Это происходило тогда, когда ее сын Рокко переехал к отцу в Лондон на время ее "Rebel Heart Tour".

В это время неожиданно разгорелась ожесточенная борьба за опеку над ребенком.

Мадонна не была готова к такому развитию событий и называет это одним из самых болезненных моментов в своей жизни.

Я действительно не видела выхода, была борьба за опеку над моим сыном. Даже несмотря на то, что мой брак не сложился — у многих людей не слаживаются браки. Они женятся не на тех, кто им подходит. Они не совпадают. Они не предназначены друг для друга. Но когда кто-то пытается забрать у меня ребенка. Это было так, будто меня могли просто убить, — призналась певица.

Именно эти ужасные события подтолкнули звезду к мыслям о суициде.

По убеждению певицы, справиться с этим кризисом ей помогла "духовная жизнь".

