Ушла из жизни звезда Голливуда Клаудиа Кардинале

Итальянская актриса Клод-Жозефин-Роз Карден, прежде всего известная как Клаудия Кардинале, умерла во французском Немуре. Роли в более чем 120 фильмах, в том числе культовых "8 1/2" и "Розовая пантера", сделали Клаудию настоящей звездой Голливуда.
Главные тезисы
- Жизненный путь Клаудии Кардинале был не только богат творческими достижениями, но и тяжелыми испытаниями.
- Еще 25 лет назад ее назначили послом доброй воли ЮНЕСКО в знак признания деятельности звезды в области защиты прав женщин.
Клаудиа Кардинале отошла в вечность
Актриса ушла из жизни в возрасте 87 лет — в окружении своих детей.
Клаудиа Кардинале родилась в апреле 1938 г. в Тунисе.
Уже в 16-летнем возрасте ее признали "самой красивой итальянкой Туниса" на конкурсе красоты.
Именно это дало возможность попасть на Венецианский кинофестиваль, во время которого режиссеры и продюсеры предлагали юной девушке продемонстрировать свои умения в киноискусстве.
Первая громкая популярность пришла к актрисе в 1963 году благодаря ролям в фильме Феллини "8 ½", который получил "Оскар", и в эпической исторической драме "Леопард" Висконти.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-