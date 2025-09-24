Ушла из жизни звезда Голливуда Клаудиа Кардинале

Итальянская актриса Клод-Жозефин-Роз Карден, прежде всего известная как Клаудия Кардинале, умерла во французском Немуре. Роли в более чем 120 фильмах, в том числе культовых "8 1/2" и "Розовая пантера", сделали Клаудию настоящей звездой Голливуда.

Клаудиа Кардинале отошла в вечность

Актриса ушла из жизни в возрасте 87 лет — в окружении своих детей.

Она оставляет нам наследство свободной и вдохновенной женщины, как женщины, так и как артистки, — отметила ее бывшая агент Лорана Саври. Поделиться

Клаудиа Кардинале родилась в апреле 1938 г. в Тунисе.

Уже в 16-летнем возрасте ее признали "самой красивой итальянкой Туниса" на конкурсе красоты.

Именно это дало возможность попасть на Венецианский кинофестиваль, во время которого режиссеры и продюсеры предлагали юной девушке продемонстрировать свои умения в киноискусстве.

В начале кинокарьеры еще в подростковом возрасте Клаудию изнасиловали, и она забеременела. Однако она сохранила ребенка и несколько лет представляла своего сына Патрияк как младшего брата. Поделиться

Первая громкая популярность пришла к актрисе в 1963 году благодаря ролям в фильме Феллини "8 ½", который получил "Оскар", и в эпической исторической драме "Леопард" Висконти.