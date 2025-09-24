Пішла з життя зірка Голлівуду Клаудіа Кардинале

Італійська акторка Клод-Жозефін-Роз Карден — насамперед відома як Клаудія Кардінале — померла в французькому Немурі. Ролі у понад 120 фільмах, зокрема культових "8 1/2" та "Рожева пантера", зробили Клаудію справжньою зіркою Голлівуду.

Клаудіа Кардинале відійшла у вічність

Акторка пішла з життя у віці 87 років — в оточенні своїх дітей.

Вона залишає нам спадщину вільної та натхненної жінки, як жінки, так і як артистки, — наголосила її колишня агентка Лорана Саврі. Поширити

Клаудіа Кардинале народилася у квітні 1938 році в Тунісі.

Уже в 16-річному віці її визнали "найкрасивішою італійкою Тунісу" на конкурсі краси.

Саме це дало їй можливість потрапити на Венеційський кінофестиваль, під час якого режисери та продюсери пропонували юній дівчині продемонструвати свої вміння в кіномистецтві.

На початку кінокар’єри ще у підлітковому віці Клаудію зґвалтували і вона завагітніла. Проте вони зберегла дитину та упродовж кількох рокір представляла свого сина Патріяк як молодшого брата. Поширити

Перша гучна популярність прийшла до акторки в 1963 році завдяки ролям у фільмі Фелліні "8 ½", який отримав "Оскар", та в епічній історичній драмі "Леопард" Вісконті.