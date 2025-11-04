Мадонна готується до весілля з молодим футболістом

За словами анонімних джерел, 30-річний футболіст Акім Морріс освідчився 67-річній американській співачці Мадонні. Артистка сказала “так”, тому зараз готується до весілля.
Головні тези:
- Для Мадонни це буде третій зірковий шлюб.
- Закохані ще не вирішили, коли відсвяткують весілля.
Мадонна знову виходить заміж
Анонімні джерела наголошують, що два роки стосунків були щасливими для пари.
Сама співачка зізналася друзям, що не хоче більше втрачати швидкоплинний час.
Поки зіркова пара не вирішила, коли збирається відгуляти весілля.
Цілком ймовірно, що святкування відбудеться до кінця 2025 року, однак наразі майбутні молодята шукають місце для проведення камерної церемонії.
За словами анонімних джерел, співачка нібито вже також уклала шлюбний договір з футболістом.
Що важливо розуміти, для Мадонни це буде третій шлюб. Раніше вона була у стосунках з актором Шоном Пенном та режисером Гаєм Річі.
