Мадонна готується до весілля з молодим футболістом

Мадонна знову виходить заміж
Read in English
Джерело:  radaronline.com

За словами анонімних джерел, 30-річний футболіст Акім Морріс освідчився 67-річній американській співачці Мадонні. Артистка сказала “так”, тому зараз готується до весілля.

Головні тези:

  • Для Мадонни це буде третій зірковий шлюб.
  • Закохані ще не вирішили, коли відсвяткують весілля.

Мадонна знову виходить заміж

Анонімні джерела наголошують, що два роки стосунків були щасливими для пари.

Сама співачка зізналася друзям, що не хоче більше втрачати швидкоплинний час.

Вона зробила все, що могла, але тепер їй хочеться чогось справжнього. Акім дає їй це відчуття спокою та зв'язку — він змушує її сміятися, підштовхує до всього правильного і ставиться до неї краще, ніж будь-хто раніше, — заявили інсайдери.

Фото: facebook.com/madonna

Поки зіркова пара не вирішила, коли збирається відгуляти весілля.

Цілком ймовірно, що святкування відбудеться до кінця 2025 року, однак наразі майбутні молодята шукають місце для проведення камерної церемонії.

За словами анонімних джерел, співачка нібито вже також уклала шлюбний договір з футболістом.

Звичайно, вона укладає шлюбний контракт. Акім не має нічого проти — він уже погодився на всілякі умови конфіденційності від моменту початку їхніх стосунків, тому жодного конфлікту тут немає, — заявив інсайдер.

Що важливо розуміти, для Мадонни це буде третій шлюб. Раніше вона була у стосунках з актором Шоном Пенном та режисером Гаєм Річі.

