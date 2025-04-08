Мадонна VS Елтон Джон. Як завершився головний конфлікт у шоубізнесі

Американська співачка Мадонна та легендарний британський музикант Елтон Джон врешті-решт публічно оголосили про примирення після конфлікту, який тривав дуже багато років та засмучував фанатів обох артистів.

Мадонна і Елтон Джон більше не вороги

Що важливо розуміти, конфлікт між артистами тривав понад 20 років.

Як вдалося дізнатися журналістам, примирення зірок відбулося за лаштунками шоу Saturday Night Live, де виступав Елтон Джон.

Мадонна вирішила помиритися і прийшла на шоу колеги, де поговорила з ним за лаштунками.

Ми нарешті закопали сокиру! Я ходила на виступ Елтона Джона на SNL на цих вихідних! — повідомила американська співачка у своїх соціальних мережах. Поширити

Мадонна відверто зізналася, що усі ці роки їй було боляче визнавати, що "той, ким вона захоплювалася, публічно висловлював свою неприязнь до неї як до митця".

Як виявилося, саме Елтон Джон першим попросив вибачення в жінки.