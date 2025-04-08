Мадонна VS Елтон Джон. Як завершився головний конфлікт у шоубізнесі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Мадонна VS Елтон Джон. Як завершився головний конфлікт у шоубізнесі

Мадонна і Елтон Джон більше не вороги
Джерело:  online.ua

Американська співачка Мадонна та легендарний британський музикант Елтон Джон врешті-решт публічно оголосили про примирення після конфлікту, який тривав дуже багато років та засмучував фанатів обох артистів.

Головні тези:

  • Зірки вирішили поставити крапку в конфлікті за лаштунками шоу Saturday Night Live.
  • Мадонна зізналася, що їй було боляче відчувати неприязнь з боку Елтона Джона.

Мадонна і Елтон Джон більше не вороги

Що важливо розуміти, конфлікт між артистами тривав понад 20 років.

Як вдалося дізнатися журналістам, примирення зірок відбулося за лаштунками шоу Saturday Night Live, де виступав Елтон Джон.

Мадонна вирішила помиритися і прийшла на шоу колеги, де поговорила з ним за лаштунками.

Ми нарешті закопали сокиру! Я ходила на виступ Елтона Джона на SNL на цих вихідних! — повідомила американська співачка у своїх соціальних мережах.

Мадонна відверто зізналася, що усі ці роки їй було боляче визнавати, що "той, ким вона захоплювалася, публічно висловлював свою неприязнь до неї як до митця".

Як виявилося, саме Елтон Джон першим попросив вибачення в жінки.

Коли я зустрілася з ним, перше, що вилетіло з його вуст, було: "Пробач мені", і стіна між нами впала. Прощення — це потужний інструмент. За лічені хвилини ми обіймалися. Потім він сказав, що написав для мене пісню і хоче співпрацювати, — розповіла Мадонна.

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