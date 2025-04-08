Мадонна VS Элтон Джон. Как завершился главный конфликт в шоу-бизнесе

Американская певица Мадонна и легендарный британский музыкант Элтон Джон в конце концов публично объявили о примирении после конфликта, который длился много лет и огорчал фанатов обоих артистов.
Главные тезисы
- Звезды решили поставить точку в конфликте за кулисами шоу Saturday Night Live.
- Мадонна призналась, что ей было больно испытывать неприязнь со стороны Элтона Джона.
Мадонна и Элтон Джон больше не враги
Что важно понимать, конфликт между артистами длился более 20 лет.
Как удалось узнать журналистам, примирение звезд произошло за кулисами шоу Saturday Night Live, где выступал Элтон Джон.
Мадонна решила помириться и пришла на шоу коллеги, где поговорила с ним за кулисами.
Мадонна откровенно призналась, что все эти годы ей было больно признавать, что "тот, кем она восхищалась, публично выражал свою неприязнь к ней как к артисту".
Как оказалось, именно Элтон Джон первым извинился перед женщиной.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-