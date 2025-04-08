Мадонна VS Элтон Джон. Как завершился главный конфликт в шоу-бизнесе

Американская певица Мадонна и легендарный британский музыкант Элтон Джон в конце концов публично объявили о примирении после конфликта, который длился много лет и огорчал фанатов обоих артистов.

Мадонна и Элтон Джон больше не враги

Что важно понимать, конфликт между артистами длился более 20 лет.

Как удалось узнать журналистам, примирение звезд произошло за кулисами шоу Saturday Night Live, где выступал Элтон Джон.

Мадонна решила помириться и пришла на шоу коллеги, где поговорила с ним за кулисами.

Мы наконец зарыли топор войны! Я ходила на выступление Элтона Джона на SNL в эти выходные! — сообщила американская певица в своих социальных сетях. Поделиться

Мадонна откровенно призналась, что все эти годы ей было больно признавать, что "тот, кем она восхищалась, публично выражал свою неприязнь к ней как к артисту".

Как оказалось, именно Элтон Джон первым извинился перед женщиной.