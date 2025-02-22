Мадонна поставила Трампа на место на фоне громких скандалов

Американская певица Мадонна не скрывает, что возмущена поведением нового президента США Дональда Трампа. Именно поэтому звезда решила напомнить последнему историю Штатов и сбить корону с его головы.
Главные тезисы
- Мадонна в шоке от того факта, что Трамп считает себя королем, ведь это бросает вызов принципам демократии в США.
- Звезда считает, что шутки и заявления нового президента выходят за пределы дозволенного.
Мадонна напугана из-за слов Трампа
В соцсети Truth Social глава Белого дома хвастливо назвал себя "королем".
Это произошло после того, как он отменил платный въезд в Манхэттен и дополнил свое сообщение словами "Да здравствует король!".
Более того, Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он появился в короне якобы на обложке журнала Time. Впоследствии идентичное сообщение появилось и на странице Белого дома в Х.
Певица Мадонна, которая уже отреагировала на новые напыщенные проделки Трампа, не скрывает, что такое поведение ее действительно ужасает.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-