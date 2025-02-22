Мадонна поставила Трампа на место на фоне громких скандалов

Американская певица Мадонна не скрывает, что возмущена поведением нового президента США Дональда Трампа. Именно поэтому звезда решила напомнить последнему историю Штатов и сбить корону с его головы.

Мадонна напугана из-за слов Трампа

В соцсети Truth Social глава Белого дома хвастливо назвал себя "королем".

Это произошло после того, как он отменил платный въезд в Манхэттен и дополнил свое сообщение словами "Да здравствует король!".

Более того, Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он появился в короне якобы на обложке журнала Time. Впоследствии идентичное сообщение появилось и на странице Белого дома в Х.

Фото: скриншот

Певица Мадонна, которая уже отреагировала на новые напыщенные проделки Трампа, не скрывает, что такое поведение ее действительно ужасает.

Я думала, что эту страну (США — ред.) построили европейцы, спасавшиеся от жизни под властью короля, чтобы положить начало новому миру, в котором правит народ. Сейчас у нас есть президент, называющий себя "нашим королем". Если это шутка, мне не смешно, — призналась звезда. Поделиться