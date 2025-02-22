Мадонна поставила Трампа на місце на тлі гучних скандалів

Американська співачка Мадонна не приховує, що обурена поведінкою нового президента США Дональда Трампа. Саме тому зірка вирішила нагадати останньому історію Штатів та збити корону з його голови.
Головні тези:
- Мадонна шокована тим фактом, що Трамп вважає себе королем, адже це кидає виклик принципам демократії у США.
- Зірка вважає, що жарти та заяви нового президента виходять за усі можливі межі.
Мадонна нажахана витівками Трампа
У соцмережі Truth Social очільник Білого дому хвалькувато назвав себе "королем".
Це сталося після того, як він скасував платний в’їзд до Мангеттена та доповнив свій допис словами "Хай живе король!".
Ба більше, Дональд Трамп опублікував зображення, на якому він постав у короні нібито на обкладинці журналу Time. Згодом ідентичний допис з'явився і на сторінці Білого дому в Х.
Співачка Мадонна, яка відреагувала на нові пихаті витівки Трампа, не приховує, що така поведінка її дійсно жахає.
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