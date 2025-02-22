Мадонна поставила Трампа на місце на тлі гучних скандалів

Американська співачка Мадонна не приховує, що обурена поведінкою нового президента США Дональда Трампа. Саме тому зірка вирішила нагадати останньому історію Штатів та збити корону з його голови.

Мадонна нажахана витівками Трампа

У соцмережі Truth Social очільник Білого дому хвалькувато назвав себе "королем".

Це сталося після того, як він скасував платний в’їзд до Мангеттена та доповнив свій допис словами "Хай живе король!".

Ба більше, Дональд Трамп опублікував зображення, на якому він постав у короні нібито на обкладинці журналу Time. Згодом ідентичний допис з'явився і на сторінці Білого дому в Х.

Фото: скриншот

Співачка Мадонна, яка відреагувала на нові пихаті витівки Трампа, не приховує, що така поведінка її дійсно жахає.

Я думала, що цю країну (США — ред.) побудували європейці, які рятувались від життя під владою короля, щоб започаткувати новий світ, у якому керує народ. Зараз у нас є президент, який називає себе "нашим королем". Якщо це жарт, то мені не смішно, — зізналася зірка. Поширити