Певица Мадонна намекнула на помолвку с молодым бойфрендом — фото

Американская поп-дива Мадонна снова заинтриговала своих поклонников. На новой яркой фотографии она похвасталась кольцом с бриллиантом, которым намекнула на помолвку со своим любимым Акимом Моррисом.
Главные тезисы
- Громкие слухи о личной жизни звезды и ее романе с 28-летним футболистом снова в центре внимания.
- Мадонна подвела итоги в прошлом 2024 году, пытаясь найти позитив даже в неурядицах.
Мадонна снова спровоцировала волну слухов о своей личной жизни
Ни для кого не секрет, что 66-летняя певица встречается с 28-летним американским футболистом Акимом Моррисом.
На новых фото артистка показала, как проводит досуг в компании родных и друзей в ресторане на вечеринке.
На одном из снимков на безымянном пальце Мадонны фанаты сразу разглядели кольцо с бриллиантом.
Что интересно, звезда сама поднесла руку поближе к камере, чтобы поклонники могли как можно лучше рассмотреть новое украшение.
Звезда была на празднике в черном образе, поэтому ее гигантский блестящий бриллиант в золотой грани был хорошо виден на многих фотографиях.
Стоит отметить, что пока певица не сообщала о помолвке официально.
Мадонна призналась, каким был ее 2024 год
Звезда не скрывает, что прошлый год был для нее не слишком простым, однако она все равно чувствовала себя счастливой.
По словам Мадонны, она просто не может представить себе другую жизнь.
Звезда отметила, что благодарна за все, что у нее есть: любовь, счастливых детей, волшебное мышление, крепкое здоровье и вечные благословения.
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