Певица Мадонна намекнула на помолвку с молодым бойфрендом — фото
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Певица Мадонна намекнула на помолвку с молодым бойфрендом — фото

Мадонна
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Источник:  online.ua

Американская поп-дива Мадонна снова заинтриговала своих поклонников. На новой яркой фотографии она похвасталась кольцом с бриллиантом, которым намекнула на помолвку со своим любимым Акимом Моррисом.

Главные тезисы

  • Громкие слухи о личной жизни звезды и ее романе с 28-летним футболистом снова в центре внимания.
  • Мадонна подвела итоги в прошлом 2024 году, пытаясь найти позитив даже в неурядицах.

Мадонна снова спровоцировала волну слухов о своей личной жизни

Ни для кого не секрет, что 66-летняя певица встречается с 28-летним американским футболистом Акимом Моррисом.

На новых фото артистка показала, как проводит досуг в компании родных и друзей в ресторане на вечеринке.

На одном из снимков на безымянном пальце Мадонны фанаты сразу разглядели кольцо с бриллиантом.

Что интересно, звезда сама поднесла руку поближе к камере, чтобы поклонники могли как можно лучше рассмотреть новое украшение.

Звезда была на празднике в черном образе, поэтому ее гигантский блестящий бриллиант в золотой грани был хорошо виден на многих фотографиях.

Фото: скриншот

Стоит отметить, что пока певица не сообщала о помолвке официально.

Мадонна призналась, каким был ее 2024 год

Звезда не скрывает, что прошлый год был для нее не слишком простым, однако она все равно чувствовала себя счастливой.

"Я побывала в аду и вернулась, и позвольте сказать вам, что это было здорово!". Эту фразу я услышала на выставке Луизы Буржуа в Токио в канун Нового года. Она сняла эти слова прямо с моих уст... Быть матерью и творцом — равноценные части, радость и страдание, — отметила артистка.

По словам Мадонны, она просто не может представить себе другую жизнь.

Звезда отметила, что благодарна за все, что у нее есть: любовь, счастливых детей, волшебное мышление, крепкое здоровье и вечные благословения.

Я благодарю и прославляю каждого, кто храбрый, — в этой жизни и во всех других. В 2025 году я поднимаю бокал за всех, у кого есть смелость быть собой, — добавила она.

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