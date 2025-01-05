Співачка Мадонна натякнула на заручини з молодим бойфрендом — фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Співачка Мадонна натякнула на заручини з молодим бойфрендом — фото

Мадонна
Джерело:  online.ua

Американська поп-діва Мадонна знову заінтригувала своїх шанувальників. На новій яскравій світлині вона похизувалася каблучкою з діамантом, якою натякнула на заручини зі своїм коханим Акімом Моррісом.

Головні тези:

  • Гучні чутки про особисте життя зірки і її роман з 28-річним футболістом знову у центрі уваги.
  • Мадонна підбила підсумки минулого 2024 року, намагаючись знайти позитив навіть у негараздах.

Мадонна знову спровокувала хвилю чуток про своє особисте життя

Ні для кого не секрет, що наразі 66-річна співачка зустрічається з 28-річним американським футболістом Акімом Моррісом.

На нових фото артистка показала, як проводить дозвілля в компанії рідних та друзів у ресторані на новорічній вечірці.

На одному зі знімків на безіменному пальці Мадонни фанати одразу розгледіли каблучку з діамантом.

Що цікаво, зірка сама піднесла руку ближче до камери, аби шанувальники могли якомога краще роздивитися нову прикрасу.

Зірка була на святі у чорному образі, тому її гігантський блискучий діамант у золотому грануванні було добре видно на багатьох світлинах.

Фото: скриншот

Варто зазначити, що поки співачка не повідомляла про заручини офіційно.

Мадонна зізналася, яким був її 2024 рік

Зірка не приховує, що минулий рік був для неї не надто простим, однак вона все одно відчувала себе щасливою.

"Я побувала у пеклі і повернулася, і дозвольте сказати вам, що це було чудово!". Цю фразу я почула на виставці Луїзи Буржуа в Токіо напередодні Нового року. Вона зняла ці слова прямо з моїх вуст... Бути матір'ю і митцем — рівноцінні частини, радість і страждання, — зазначила артистка.

За словами Мадонни, вона просто не може уявити собі іншого життя.

Зірка зазначила, що вдячна за все, що в неї є: кохання, щасливих дітей, чарівне мислення, міцне здоров'я і вічні благословення.

Я дякую і прославляю кожного, хто є хоробрим, — в цьому житті і в усіх інших. У 2025 році я піднімаю келих за всіх, у кого є сміливість бути собою, — додала вона.

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