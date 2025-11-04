Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом

По словам анонимных источников, 30-летний футболист Аким Моррис сделал предложение 67-летней американской певице Мадонне. Артистка сказала "да", поэтому сейчас готовится к свадьбе.

Мадонна снова выходит замуж

Анонимные источники подчеркивают, что два года отношения были счастливы для пары.

Сама певица призналась друзьям, что не хочет больше терять скоротечное время.

Она сделала все, что могла, но теперь ей хочется чего-нибудь настоящего. Аким дает ей это чувство покоя и связи — он заставляет ее смеяться, подталкивает ко всему правильному и относится к ней лучше, чем кто-либо раньше, — заявили инсайдеры. Поделиться

Фото: facebook.com/madonna

Пока звездная пара не решила, когда собирается отгулять свадьбу.

По всей вероятности, празднование состоится до конца 2025 года, однако сейчас будущие молодожены ищут место для проведения камерной церемонии.

По словам анонимных источников, певица якобы уже заключила брачный договор с футболистом.

Конечно, она заключает брачный контракт. Аким не имеет ничего против — он уже согласился на всевозможные условия конфиденциальности с момента начала их отношений, поэтому никакого конфликта здесь нет, — заявил инсайдер. Поделиться

Что важно понимать, для Мадонны это будет третий брак. Раньше она была в отношениях с актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи.