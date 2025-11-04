Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом

По словам анонимных источников, 30-летний футболист Аким Моррис сделал предложение 67-летней американской певице Мадонне. Артистка сказала "да", поэтому сейчас готовится к свадьбе.
Главные тезисы
- Для Мадонны это будет третий звездный брак.
- Влюбленные еще не решили, когда отпразднуют свадьбу.
Мадонна снова выходит замуж
Анонимные источники подчеркивают, что два года отношения были счастливы для пары.
Сама певица призналась друзьям, что не хочет больше терять скоротечное время.
Пока звездная пара не решила, когда собирается отгулять свадьбу.
По всей вероятности, празднование состоится до конца 2025 года, однако сейчас будущие молодожены ищут место для проведения камерной церемонии.
По словам анонимных источников, певица якобы уже заключила брачный договор с футболистом.
Что важно понимать, для Мадонны это будет третий брак. Раньше она была в отношениях с актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи.
