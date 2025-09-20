"Назад на танцпол!". Мадонна ошеломила анонсом будущего альбома

67-летняя Мадонна снова подписала контракт с лейблом Warner Records. Там же в начале 1980-х годов начиналась ее музыкальная история.
Мадонна пообещала записать новый танцевальный альбом
О будущем альбоме повествование рассказала в своем Instagram, выложив серию откровенных фото.
С самого начала Warner Records являлся моим настоящим партнером. Я рада воссоединиться и с нетерпением смотрю в будущее.
Будет продюсировать альбом Стюарт Прайс, известный своей работой над культовым Confessions on a Dance Floor (2005), который стал одним из самых успешных и влиятельных проектов певицы.
Мир увидит пластинку в 2026 году. Таким образом, от последнего студийного альбома Мадонны, который назывался Madame X и вышел в 2019-м, пройдет 7 лет.
