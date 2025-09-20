"Назад на танцпол!". Мадонна ошеломила анонсом будущего альбома
"Назад на танцпол!". Мадонна ошеломила анонсом будущего альбома

Мадонна
Источник:  online.ua

67-летняя Мадонна снова подписала контракт с лейблом Warner Records. Там же в начале 1980-х годов начиналась ее музыкальная история.

Главные тезисы

  • Мадонна анонсировала новый танцевальный альбом, который будет энергичным и провокационным.
  • Сотрудничество с Warner Records, где начиналась ее музыкальная история, подтверждает важность этого проекта.
  • Продюсером альбома будет Стюарт Прайс, известный по работе над культовым Confessions on a Dance Floor.

Мадонна пообещала записать новый танцевальный альбом

О будущем альбоме повествование рассказала в своем Instagram, выложив серию откровенных фото.

Обратно к музыке, обратно на танцпол, обратно туда, где все начиналось! — написала певица, анонсируя релиз. Этими словами она четко дала понять, что ее новый альбом будет энергичным, провокационным и незабываемым.

Мадонна

С самого начала Warner Records являлся моим настоящим партнером. Я рада воссоединиться и с нетерпением смотрю в будущее.

Будет продюсировать альбом Стюарт Прайс, известный своей работой над культовым Confessions on a Dance Floor (2005), который стал одним из самых успешных и влиятельных проектов певицы.

Для фанатов это возможность увидеть продолжение успешной страницы ее дискографии.

Мир увидит пластинку в 2026 году. Таким образом, от последнего студийного альбома Мадонны, который назывался Madame X и вышел в 2019-м, пройдет 7 лет.

