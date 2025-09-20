"Назад на танцпол!". Мадонна приголомшила анонсом майбутнього альбому

67-річна Мадонна знову підписала контракт з лейблом Warner Records. Саме там у початку 1980-х років розпочиналася її музична історія.
Головні тези:
- Мадонна анонсує новий танцювальний альбом, який буде енергійним та провокативним.
- Співачка підписала контракт з Warner Records, де колись починалася її музична кар'єра.
- Продюсером альбому буде Стюарт Прайс, відомий за роботою над культовим Confessions on a Dance Floor.
Мадонна пообіцяла записати новий танцювальний альбом
Про майбутній альбом попзірка розповіла у своєму Instagram, виклавши серію відвертих фото.
З самого початку Warner Records був моїм справжнім партнером. Я рада возз’єднатися і з нетерпінням дивлюся в майбутнє.
Продюсуватиме альбом Стюарт Прайс, відомий своєю роботою над культовим Confessions on a Dance Floor (2005), який став одним із найуспішніших і найвпливовіших проєктів співачки.
Світ побачить платівку у 2026 році. Таким чином від останнього студійного альбому Мадонни, що мав назву Madame X і вийшов 2019-го, мине 7 років.
