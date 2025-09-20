"Назад на танцпол!". Мадонна приголомшила анонсом майбутнього альбому

67-річна Мадонна знову підписала контракт з лейблом Warner Records. Саме там у початку 1980-х років розпочиналася її музична історія.

Мадонна пообіцяла записати новий танцювальний альбом

Про майбутній альбом попзірка розповіла у своєму Instagram, виклавши серію відвертих фото.

Назад до музики, назад на танцпол, назад туди, де все починалося! — написала співачка, анонсуючи реліз. Цими словами вона чітко дала зрозуміти, що її новий альбом буде енергійним, провокативним та незабутнім.

Мадонна

З самого початку Warner Records був моїм справжнім партнером. Я рада возз’єднатися і з нетерпінням дивлюся в майбутнє.

Продюсуватиме альбом Стюарт Прайс, відомий своєю роботою над культовим Confessions on a Dance Floor (2005), який став одним із найуспішніших і найвпливовіших проєктів співачки.

Для фанів це можливість побачити продовження успішної сторінки її дискографії.

Світ побачить платівку у 2026 році. Таким чином від останнього студійного альбому Мадонни, що мав назву Madame X і вийшов 2019-го, мине 7 років.