"Назад на танцпол!". Мадонна приголомшила анонсом майбутнього альбому
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Назад на танцпол!". Мадонна приголомшила анонсом майбутнього альбому

Мадонна
Джерело:  online.ua

67-річна Мадонна знову підписала контракт з лейблом Warner Records. Саме там у початку 1980-х років розпочиналася її музична історія.

Головні тези:

  • Мадонна анонсує новий танцювальний альбом, який буде енергійним та провокативним.
  • Співачка підписала контракт з Warner Records, де колись починалася її музична кар'єра.
  • Продюсером альбому буде Стюарт Прайс, відомий за роботою над культовим Confessions on a Dance Floor.

Мадонна пообіцяла записати новий танцювальний альбом

Про майбутній альбом попзірка розповіла у своєму Instagram, виклавши серію відвертих фото.

Назад до музики, назад на танцпол, назад туди, де все починалося! — написала співачка, анонсуючи реліз. Цими словами вона чітко дала зрозуміти, що її новий альбом буде енергійним, провокативним та незабутнім.

Мадонна

З самого початку Warner Records був моїм справжнім партнером. Я рада возз’єднатися і з нетерпінням дивлюся в майбутнє.

Продюсуватиме альбом Стюарт Прайс, відомий своєю роботою над культовим Confessions on a Dance Floor (2005), який став одним із найуспішніших і найвпливовіших проєктів співачки.

Для фанів це можливість побачити продовження успішної сторінки її дискографії.

Світ побачить платівку у 2026 році. Таким чином від останнього студійного альбому Мадонни, що мав назву Madame X і вийшов 2019-го, мине 7 років.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Співачка Мадонна натякнула на заручини з молодим бойфрендом — фото
Мадонна
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Мадонна поставила Трампа на місце на тлі гучних скандалів
Мадонна
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Мадонна VS Елтон Джон. Як завершився головний конфлікт у шоубізнесі
Мадонна і Елтон Джон більше не вороги

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?